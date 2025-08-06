獨家》比亞迪夜宴秘辛 黨產會曾防廖炯志接觸「機密」

立法院總務處長廖炯志（左）。（資料照）

2025/08/06 10:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國電動車龍頭比亞迪（BYD）透過代理商太古汽車夜宴立法院總務處長廖炯志，以及立法院長韓國瑜辦公室、副院長江啟臣辦公室幕僚。據透露，廖炯志過去曾任黨產會行政組長，黨產會高層為避免「機密」外流，會避免讓他接觸重要業務。

公開資料顯示，廖炯志曾任內政部國會聯絡人、戶政司科長、行政院參議、黨產會國會聯絡人、教育部國會組副執行秘書、教育部次長辦公室秘書、台中市政府副新聞局長。

請繼續往下閱讀...

知情人士指出，廖炯志是公務員，做人處事八面玲瓏，完全是生意人個性，他的妻子在景美開店。國民黨執政、江宜樺擔任行政院長時，廖當時在行政院工作，當過前行政院副祕書長蕭家淇的機要。

知情人士透露，2014年「太陽花學運」學生佔領行政院，院內部分辦公室遭到破壞，時任政院副祕書長蕭家淇出來抱怨說，辦公室的太陽餅被學生吃掉，外界不知道的是，那個太陽餅其實是廖炯志的。

他談及，黨產會2016年成立，一般文官對這種高度政治爭議的機關通常避之唯恐不及，但廖炯志自願到黨產會任職，當時是擔任行政組組長兼國會聯絡人職務。

據轉述，黨產會國會聯絡人不只廖炯志一人，另一名負責媒體聯絡的女性員工亦兼國會聯絡人，但廖會要求另一聯絡人不用去立法院，全攬國會聯絡業務。

不過，2018年地方選舉過後，有次黨產會副主委去立法院拜會民進黨立委，才從立院得知黨產會國會聯絡人竟然從來沒去過他們辦公室，不是外界所描述是「國會王牌聯絡人」。

知情人士說，廖炯志的政治立場偏藍，黨產會內部同仁從言談之間都聽得出來，高層為避免會內「機密」外流到國民黨，會避免讓他接觸重要業務。至於廖離開的原因，因文官注重升遷，黨產會是三級機關頂多只能當到組長，上去沒有更高職位，後來是轉調去教育部當國會聯絡人。

他透露，廖在教育部因為一些事情被「冰凍」起來，但後來又找到門路，轉調去台中市政府當盧秀燕的副新聞局長，再被立法院長韓國瑜找去當立法院總務處長，短短幾年快速升官。這次被爆出與正、副院長辦公室幕僚一起跟比亞迪夜宴的爭議，可看出政商關係良好。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法