苗縣府補助社團經費4年暴增逾2倍 審計室還發現補助特定姓氏宗親會辦理祭祖

苗栗縣審計室發現苗栗縣政府補助非屬教育、文化、社會福利團體，逾規定額度件數及金額，4年爆增2倍多，要求檢討。（記者彭健禮攝）

2025/08/06 11:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣審計室抽查發現，苗栗縣政府補助非屬教育、文化、社會福利團體，逾規定額度件數及金額，4年爆增2倍多，包括補助特定姓氏宗親會辦理祭祖等顯非公益活動。審計室指出，尤其縣府財政狀況長期捉襟見肘，要求縣府檢討改善。

對此，縣府回應表示，將逐年修正調整補助內涵，並加強督導查核作業；今年度起將依政府採購法相關程序辦理，同時研擬原則，加強相關督導查核作業。

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審計室指出，縣府為推展社會公益活動，補助民間團體辦理藝術文化、民間節日慶典等社區性活動。去年度於「社政業務－社會福利－社會運動」科目編列補助經費5400萬元，至年底核定補助計1453件、金額5342萬餘元。

不過，審計室去年9月抽查，縣府2021年至抽查時補助民間團體明細資料，其中補助非屬教育、文化、社會福利團體，金額逾規定額度之件數及金額，由2021年86件、458萬餘元，增加至281件、1470萬餘元，增幅達226.74％及221.07％。

其中包括補助特定姓氏、特定會員及財源寬裕團體，如宗親會、同鄉會、校友會及國際同濟會、青年商會等辦理祭祖、校慶、台灣總會全國高峰會議、區域大會，或會長盃高爾夫球賽等各類活動，每案補助3萬元至20萬元不等，顯非公益活動範疇，均核與規定互有扞格。且縣府於此部分，於2019至2023年連續5年度經中央考評認為縣政府對非除外團體補（捐）助認定過於寬鬆而遭扣減考核分數，審計室要求檢討，以俾符規定。

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