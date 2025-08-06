柯文哲66歲生日與鍾小平對簿公堂 小草法庭外走廊比頭頂愛心祝壽

民眾黨前主席柯文哲自訴控告國民黨台北市議員鍾小平妨害名譽，台北地院法官今日上午開庭。（記者王藝菘攝）

2025/08/06 10:39

〔記者張文川／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲自訴控告國民黨台北市議員鍾小平妨害名譽，台北地院法官今日上午開庭，正好是柯文哲的生日；由於法官決定不開放旁聽、不公開審理，柯的支持者從囚車道、法庭外一路圍堵柯文哲進出，20多名支持者聚集在禁止喧嘩及錄音錄影的2樓法庭外走廊上，趁柯文哲走上樓、步入法庭的幾秒時間，默不發聲地一起以雙手比「頭頂愛心」、再以手勢比讚，為柯文哲獻上「無聲的祝壽」。

柯文哲被樓梯口柵欄遮住，無緣見識支持者的愛心舉動，直接被帶進法庭，但站在較前排的支持者說，柯文哲有看到外面的人，微笑著走進法庭。鍾小平早早已入庭，開庭前未受訪。

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民眾黨發言人張彤、吳怡萱，今上午各穿全黑及全白的「HappyBirthday」的粉絲訂製T-恤到庭，與20多名支持者一起從囚車道目迎柯文哲下囚車，高呼「阿北加油、清清白白」。

吳怡萱受訪表示，再次強調柯文哲就是清清白白，沒什麼好不公開的，反而是鍾小平要自己自證所言是否有憑據，公眾人物發言不能任意隨心所欲，想講什麼就講什麼，完全不用負責任，柯文哲會在法庭上向法官清楚地表達這些。

吳說，過去幾個月柯也曾說過，鍾小平過去的發言根本是無的放矢、造謠，造謠已讓他習慣成自然，到現在都未公開道歉，所以我們也不會息事寧人，絕對會繼續堅持清白。

支持者為柯文哲獻上「無聲的祝壽」。（記者王藝菘攝）

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