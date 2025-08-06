張亞中：當選國民黨主席將與北京對話 談出和平方案

孫文學校總校長、國民黨主席參選人張亞中（右）。（記者林欣漢翻攝）

2025/08/06 10:25

〔記者林欣漢／台北報導〕孫文學校總校長張亞中二度參選國民黨主席，他今日接受廣播專訪時強調不管對手是誰，都會參選到底。而若當選黨主席，會儘快與北京展開國共政治對話，談出一個和平的方案、意向書，「會有白紙黑字，有賣台就把我打死」，2028就用這個和平方案與民進黨的「抗中保台」對決。

張亞中5月宣布參選國民黨主席時，提出4項重大改革承諾，首先，總統候選人必須由初選產生，一旦總統候選人確定，黨主席就交給候選人選戰所有黨權﹔第二，建立黨主席任期與憲政體制一致的制度，未來若國民黨總統候選人當選，上任後自動接任黨主席，若未當選，總統大選次日開啟黨主席改選機制，他承諾縮短本屆主席任期至民國117年5月19日。

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第三，為台灣創和平之路，為兩岸謀福祉之利，為區域塑穩定之局，為國共和解與兩岸和平創造契機，主動開啟國共兩黨全方位正面對話，並恭請前立法院長王金平擔任全權代表﹔第四，為全面監督民進黨執政，設立「公義部」，恭請前立委邱毅承擔重責。

張亞中今日表示，2028「抗中保台」一定又會是民進黨的競選主軸，他若當選黨主席，會儘快與北京開啟國共政治對話，請王金平擔任談判代表，希望談出一個將來如何走向和平的方案，2028就用這個和平方案與民進黨的「抗中保台」對決。

張亞中說明，會談一個意向書，由於還不是執政黨，沒有法律效力，這個解方談出來以後，一定會是白紙黑字，有沒有賣台就看得清清楚楚，「如果有賣台就把我打死」，任何事情都會擺在陽光下。

張亞中指出，2028民進黨一定又會拉到「抗中保台」對決，國民黨如果無法提出一套和平的方法論，還跟民進黨在比反共的思路，這兩次總統大選怎麼輸的，就是因為抗中保台的論述講不過民進黨的兩岸論述，這是一個很重要的戰略構想。這也是為什麼他適合擔任黨主席，除了他以外，其他人有能力、有意願去做這件事嗎？有這個戰略思維嗎？只有把這件事做好，2028國民黨的贏才是台灣的贏。

張亞中表示，4年前參選時就提出完整的國民黨改革方案，這4年幫助黨部招募黨工、地方選舉也積極幫助候選人，其他包括史觀、兩岸關係、文化認同、能源、教改、國防外交等論述都非常清楚，應該是國民黨內現在對未來國家發展論述最強的，已經做好充分準備，他的口號就是「救黨、救國、救兩岸」，這個情懷沒有改變，這次不管是什麼方式、對手是誰，都會參選到底。

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