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    「台灣如何失去川普」文章引熱議 顏擇雅揭文中矛盾觀點

    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普。（路透）

    2025/08/06 11:34

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前美國務院資深顧問惠頓（Christian 惠頓）日前撰文指出，台灣政策讓台灣與美國總統川普（Donald Trump）漸行漸遠。對此作家顏擇雅表示，惠頓整篇的強烈暗示，就是台灣需要在華府聘請一家公關公司，改善台灣跟MAGA（Make America Great Again）的關係，但MAGA核心理念之一，就是痛恨深層政府（deep state），這個「深層政府」的重要組成之一就是華府公關業者。

    顏擇雅在臉書PO文表示，太多人評論「台灣如何失去川普」那篇文章了，她也評兩句好了，他覺得整篇文章不是全假，但摻雜了不少假貨。最離譜是講蕭美琴與民主黨交好，賴清德沒向川普致電賀喜那段，彷彿蕭美琴跟共和黨不好，或台灣總統要打電話給美國總統當選人有多容易似的。

    顏擇雅指出，她要強調惠頓任職於川普政府的時間很短。他本業就是政治公關業者（lobbyist）。他目前就職的公關公司是DC International Advisory，葉望輝（Stephen Yates）那家公司。惠頓整篇的強烈暗示，就是台灣需要在華府聘請一家公關公司，改善台灣跟MAGA的關係。

    顏擇雅直言，政府要不要照做，她沒意見，只是要提醒一點，MAGA核心理念之一，就是痛恨深層政府（deep state），這個「深層政府」的重要組成之一就是華府公關業者。所以我讀到一個MAGA寫文章暗示台灣需要花錢請華府公關業者，覺得很諷刺。

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