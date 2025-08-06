林思銘偕藍白青年路口宣講反罷 綠營偕罷團號召下架不適任立委

民進黨立委范雲與新竹縣黨部昨晚舉辦「823新竹要光明」北埔場說明會，號召鄉親用罷免下架不適任的立委。（記者廖雪茹攝）

2025/08/06 10:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕第二波罷免投票將於23日登場，新竹縣國民黨立委林思銘與藍白兩黨青年代表，昨一早共同站路口呼籲第二選區民眾「反惡罷、護思銘」，強調要以選票反制惡意罷免的風氣。民進黨立委范雲與新竹縣黨部昨晚則舉辦「823新竹要光明」北埔場說明會，林月琴等助講，號召鄉親讓違背客家人精神的林思銘休息，用罷免下架不適任的立委。

范雲表示，林思銘上會期在立法院的出席率是立委倒數、委員會質詢倒數第六，監督法案倒數第九，違背客家人勤奮認真的精神。她質疑，林思銘連會都不去開，如何守護新竹縣的利益？林月琴和罷團志工Annie也批評，林思銘作為新竹客家庄立委，卻支持刪減、凍結竹科和客委會預算。

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對核三公投案，范雲說明3點反對原因，第一核三廠40年安全期限已過，設備老舊，且位處恆春地震帶，不符核安標準。核三已停止運轉，台灣進入非核時代，民眾黨公投文上故意說核三「延役」，實為「重啟」。

林思銘偕同國民黨前副發言人賴苡任、民眾黨新竹縣議員林碩彥的秘書李心然、竹北市民代表彭竣志以及新竹縣青年志工服務協會，共同上街頭懇託。林思銘表示，這場毫無正當性的大罷免，就是政治操作下的產物，不只勞民傷財，更是撕裂這個和諧的社會，這場大惡罷根本與選民真正關心的民生、交通、教育毫無關聯。他呼籲選民正視罷免的背後真實動機。

針對全國性「重啟核三公投」議題，李心然表示，年輕世代關心能源議題，不能再讓台灣陷入缺電與高碳排的雙重風險，「用理性科學的態度談能源，才是對下一代負責。」眾人齊呼「罷免不同意，新竹更有力，公投要同意，台灣有電力」。

新竹縣國民黨立委林思銘與藍白兩黨青年代表，共同站路口呼籲第二選區民眾「反惡罷、護思銘」，強調要以選票反制惡意罷免的風氣。（林思銘團隊提供）

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