726罷免案失敗不失意 桃市罷團幹部成立「台灣超派守護聯盟」

台灣超派守護聯盟歡迎罷團志工、關心政治民眾加入。（陳曉煒提供）

2025/08/06 09:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕7月26日罷免案投票結束後，桃園市第1、3、4、6選區立法委員罷免案領銜人或罷團發言人等，於7月底成立「台灣超派守護聯盟」，並規劃明天在桃園區原來桃園區同安街的桃1、4聯合罷免總部，舉辦「大罷免之後何去何從？」談心會活動，邀罷團志工們參加。

發起人之一的桃1立委牛煦庭罷免案領銜人、牧師陳曉煒表示，罷免失敗不失意，看似輸了，但總是往前了一步，相信公民護台會更努力；大罷免雖已退場，護台人已然成軍，他們為此決定成立台灣超派守護聯盟，聯盟不是政黨，將堅持超越黨派守護台灣，歡迎曾參與罷免案的志工、在罷免案中憤恨難消或關心政治的民眾加入。

請繼續往下閱讀...

台灣超派守護聯盟7日將舉辦「大罷免之後何去何從？」談心會活動，邀曾參與7月26日罷免案各階段、且曾入團的志工們再次聚首，共同展望更好的台灣，活動連結網址https://forms.gle/EUdcxWgMKWTLyikr8。

台灣超派守護聯盟舉辦「大罷免之後何去何從？」談心會活動。（陳曉煒提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法