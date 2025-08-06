張亞中：當選黨主席將改造國民黨 選出最強總統候選人

孫文學校總校長、國民黨主席參選人張亞中（右）。（記者林欣漢翻攝）

2025/08/06 09:47

〔記者林欣漢／台北報導〕孫文學校總校長、國民黨主席參選人張亞中今日接受廣播專訪，強調若當選黨主席，首先會整理黨的理念、路線、格局，包括兩岸關係，將國民黨打造為人民願意敬佩、尊敬、肯定的政黨。第二是舉辦公平公正公開的初選，選出一個最強的總統候選人，屆時他會將兵權交給總統候選人，避免重蹈過去三次總統大選雙頭馬車的覆轍。

繼前彰化縣長卓伯源、國民黨中常委孫健萍之後，張亞中是藍營第3人宣布角逐黨魁，另台中市長盧秀燕2月間訪問日本之前接受日媒專訪時也鬆口「考慮」角逐黨主席，但後續面對媒體相關提問，就再也沒有進一步的表態。至於現任國民黨主席朱立倫，則一再重申順利交棒的基調。

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張亞中表示，朱立倫要不要繼續參選，取決於他自己的意願，按照規定，他的任期到期了，該走人就走人，就沒有交不交棒的問題，那如果認為對國民黨還有更大的使命，就留下來繼續參選。「要的話就講清楚，不要的話，就不必說順利交棒這句話，因為任期到了就該走人，願意留下來就繼續選舉，所以對於朱要不要選，我不表示任何意見，你要選就選，你要選我就跟你選」。

對於盧秀燕參選黨主席的看法？張亞中說，有看到社會上對盧參選黨主席有很多期望，他們有兩個主要訴求，首先是對朱立倫的表現不盡滿意，若再讓朱立倫繼續領導國民黨，整體國民黨的形象、在未來選舉獲勝的可能性又會降低，第二是盧是不是對2026地方選舉會有幫助，但此時的問題是，國民黨主席有兩個重要目標，首先是要贏得2028年總統選舉，第三是提升黨的形象，社會普遍肯定，要給國家帶來嶄新的方向，國民黨要贏得2028選舉有兩個條件，一個是最強的候選人，第二個是國民黨本身這兩年期間，也要打造為人民願意敬佩、尊敬、肯定的政黨。

張亞中指出，近來黨主席、總統候選人不同人，造成雙頭馬車，連續三次總統敗選都是同樣結果，因此一般民眾會認為，那黨主席最好就是總統候選人，因此希望盧參選黨主席，他認為這個邏輯對了一半，總統候選人像一個王儲，黨主席則像國家的宰相，本身的角色不一樣，上次總統敗選以後，侯友宜是朱立倫欽點的，那當時朱就應該辭職，讓國民黨有2到3年的時間，可以痛下改革。

張亞中表示，國民黨這幾年被詬病，黨的理念沒有了、制度混亂、格局非常小等問題，如果盧秀燕當選黨主席，有沒有時間去做黨的改革，還是選盧的目的，就是要讓盧成為2028年總統候選人？這兩年的時間，會不會讓盧無法分身，在黨的改革上，做出一些成果。

張亞中強調，若他當選，黨的理念、路線、格局，包括兩岸關係，都要處理，作為一個黨主席，要將黨打造為未來必然會選上、贏過民進黨的政黨，其次是選一個最強候選人，他會辦一個公平公正公開的初選，國民黨任何人都可以參與，若最後勝出，黨主席就要把兵權交給總統候選人，權力的統一是最重要的。

張亞中舉例，如果盧秀燕是最強的總統候選人，那就讓盧好好做滿市長到2026年底，2027年參選黨內初選，成為總統候選人，屆時他會交出兵權，就不會重蹈過去三次總統大選失敗的覆轍。

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