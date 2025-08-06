100萬「木可發票」記帳2次？ 四叉貓：來回就差200萬耶

網路紅人四叉貓。（資料照）

2025/08/06 11:20

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕PTT網路紅人四叉貓近期不斷揭露前民眾黨主席柯文哲政治獻金帳目，四叉貓今（6）日凌晨發文表示，他發現之前民眾黨宣稱100萬元的木可發票是補2023年12月份的差額．但這張發票又被記載2024年8月19日的帳上，而且不是說木可暫停營運了嗎？怎麼開完記者會還有金流跑去木可？

四叉貓在臉書PO文表示，柯文哲在2024年1月13日選完總統，政治獻金專戶在2024年4月12日結算，2024年8月6日被爆料木可爛帳，民眾黨在2024年8月12日宣布木可暫停營運，黃珊珊在2024年8月29日召開查帳記者會，被大家發現其中一張木可100萬發票是2024年8月19日補開的。

請繼續往下閱讀...

四叉貓指出，後來民眾黨發言人澄清，這張100萬的木可發票是補2023年12月份的差額，打開最新的監察院資料，這筆木可100萬元又記在2024年8月19日的帳上？所以這張100萬元的木可發票，民眾黨2023年12月記一次補差額，2024年8月又記一次，總共記兩次？這樣帳目來回就差兩百萬耶！

四叉貓質疑，不是說木可暫停營運了嗎？怎麼開完記者會還有金流跑去木可？

今日深夜四叉貓發文表示，他發現之前民眾黨宣稱100萬的木可發票是補2023年12月份的差額．但這張發票又被記載2024年8月19日的帳上，而且不是說木可暫停營運了嗎？怎麼開完記者會還有金流跑去木可？ （圖擷取自 臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法