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    100萬「木可發票」記帳2次？ 四叉貓：來回就差200萬耶

    網路紅人四叉貓。（資料照）

    網路紅人四叉貓。（資料照）

    2025/08/06 11:20

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕PTT網路紅人四叉貓近期不斷揭露前民眾黨主席柯文哲政治獻金帳目，四叉貓今（6）日凌晨發文表示，他發現之前民眾黨宣稱100萬元的木可發票是補2023年12月份的差額．但這張發票又被記載2024年8月19日的帳上，而且不是說木可暫停營運了嗎？怎麼開完記者會還有金流跑去木可？

    四叉貓在臉書PO文表示，柯文哲在2024年1月13日選完總統，政治獻金專戶在2024年4月12日結算，2024年8月6日被爆料木可爛帳，民眾黨在2024年8月12日宣布木可暫停營運，黃珊珊在2024年8月29日召開查帳記者會，被大家發現其中一張木可100萬發票是2024年8月19日補開的。

    四叉貓指出，後來民眾黨發言人澄清，這張100萬的木可發票是補2023年12月份的差額，打開最新的監察院資料，這筆木可100萬元又記在2024年8月19日的帳上？所以這張100萬元的木可發票，民眾黨2023年12月記一次補差額，2024年8月又記一次，總共記兩次？這樣帳目來回就差兩百萬耶！

    四叉貓質疑，不是說木可暫停營運了嗎？怎麼開完記者會還有金流跑去木可？

    今日深夜四叉貓發文表示，他發現之前民眾黨宣稱100萬的木可發票是補2023年12月份的差額．但這張發票又被記載2024年8月19日的帳上，而且不是說木可暫停營運了嗎？怎麼開完記者會還有金流跑去木可？ （圖擷取自 臉書）

    今日深夜四叉貓發文表示，他發現之前民眾黨宣稱100萬的木可發票是補2023年12月份的差額．但這張發票又被記載2024年8月19日的帳上，而且不是說木可暫停營運了嗎？怎麼開完記者會還有金流跑去木可？ （圖擷取自 臉書）

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