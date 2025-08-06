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    廣島原爆80周年紀念儀式 駐日代表李逸洋首次代表出席

    2025年8月6日是「原爆日」80周年紀念日。廣島市長松井一實和廣島市議長八條範彥6日在慰靈碑前獻花。（中央社）

    2025年8月6日是「原爆日」80周年紀念日。廣島市長松井一實和廣島市議長八條範彥6日在慰靈碑前獻花。（中央社）

    2025/08/06 10:02

    〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕日本廣島今天為原爆80周年舉辦和平紀念儀式，共有約5萬5千名被爆者、家屬，以及包括首相石破茂在內的日本政要和各國代表參加，駐日代表李逸洋首次代表台灣出席。主辦者廣島市長松井一實宣讀和平宣言表示，「為了保衛國家，不得不擁核」的這種思維正在增強，他呼籲各國領導人「透過對話，建立基於信賴關係的安全體系」。

    今年的和平紀念儀式，有來自全國120個國家、地區和歐盟（EU）代表參加，中國和俄羅斯未參加，另一方面，和日本沒有邦交的台灣與巴勒斯坦則首度出席。

    台灣由李逸洋率領代表團出席，他與夫人昨天下午即抵達廣島，前往原爆慰靈碑前獻花致意。今早開場前，李逸洋與美國駐日大使葛拉斯（George Glass）在場內握手寒暄。

    廣島在1945年8月6日被投下原子彈，造成14萬人喪生，今年屆滿80周年，被爆者高齡化平均年齡已達到86.13歲，去年一年已有4940人過世，據厚生勞動省公布的資料，至今年3月日本全國領有被爆者健康手冊的被爆者，有9萬9130人，首次低於10萬人。

    儀式上，包括廣島原爆罹難者以及去年一年確認死亡的4940人在內，共34萬9246名原爆死亡者名單，被安放在原爆慰靈碑上。上午8點15分，即原子彈爆炸的時刻，現場敲響了「和平之鐘」，所有參與者默哀一分鐘，悼念罹難者。

    松井一實在宣讀和平宣言中指出，現今美國與俄羅斯仍掌握全球約9成的核彈頭；再加上俄羅斯入侵烏克蘭、中東情勢日益混亂，全球正掀起軍備擴張的浪潮。各國執政者中，越來越多人陷入「為了國家安全，不得不擁核」的思維中。這樣的情況，不僅讓人類從慘痛歷史中學得的教訓付諸流水，也動搖了歷來努力建立的和平體制架構。

    他呼籲不斷強化包括核武在內的軍事力量的國家，更應負起責任，展開不依賴核武的建設性對話。並請各國造訪廣島，親自了解被爆的真相，理解祈求和平的「廣島之心」，馬上展開對話，建立基於信賴關係的安全體系。

    日本首相石破茂也在紀念儀式上致詞，他強調絕不能讓廣島、長崎所遭遇的悲劇重演。在堅持「非核三原則」的同時，將帶領國際社會邁向「無核武世界」，是作為唯一曾遭原爆國家的使命。

    石破對於日本原水爆被害者團體協議會表示敬意，該團體多年來致力於推動核武廢除與傳遞核爆實情，去年榮獲諾貝爾和平獎，石破強調這是極為具有意義的成就。

    駐日代表李逸洋（中）夫婦，率大阪辦事處處長洪英傑（左２）等人代表台灣出席廣島原爆和平紀念儀式。（駐日代表處提供）

    駐日代表李逸洋（中）夫婦，率大阪辦事處處長洪英傑（左２）等人代表台灣出席廣島原爆和平紀念儀式。（駐日代表處提供）

    駐日代表李逸洋（右）與美國駐日大使葛拉斯（左）在開場前寒暄。（駐日代表處提供）

    駐日代表李逸洋（右）與美國駐日大使葛拉斯（左）在開場前寒暄。（駐日代表處提供）

    駐日代表李逸洋與夫人林淑瑾，代表台灣出席廣島原爆和平紀念儀式。（駐日代表處提供）

    駐日代表李逸洋與夫人林淑瑾，代表台灣出席廣島原爆和平紀念儀式。（駐日代表處提供）

    駐日代表李逸洋（右）夫婦，率大阪辦事處處長洪英傑等人代表台灣出席廣島原爆和平紀念儀式。（駐日代表處提供）

    駐日代表李逸洋（右）夫婦，率大阪辦事處處長洪英傑等人代表台灣出席廣島原爆和平紀念儀式。（駐日代表處提供）

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