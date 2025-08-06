為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    游顥之師也當罷游志工 成大梁文韜：守護台灣不要變下一個香港

    成大梁文韜在中興新村圓環舉旗，向來往的汽機車鞠躬拜託。（「去游除垢」罷團提供）

    成大梁文韜在中興新村圓環舉旗，向來往的汽機車鞠躬拜託。（「去游除垢」罷團提供）

    2025/08/06 09:49

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨立委游顥的老師、成大政經所教授梁文韜，上午在中興新村圓環舉旗當罷免游顥、馬文君志工，他說，無法忍受藍白立委通過濫發現金法案，違反中央行政主導，但地方政府卻又說地方不能發現金，雙重標準搞亂國家，他是香港人，已回不去香港，希望所有人出來守護台灣，不要讓台灣變成下一個香港。

    國立成功大學教授梁文韜，今天上午手舉關東旗，站在中興新村圓環宣傳同意罷免，對行經的汽機車鞠躬，有民眾會搖下車窗比讚。

    梁文韜表示，游顥是他在成功大學政治經濟研究所的學生，後來跟中國眉來眼去，當立委後提案的跟贊成的法案，很多藍白提案搞亂國家，讓人實在看不下去。

    藍白立委聯手要中央普發現金，但是地方政府超徵稅收卻說不能發現金，典型的國民黨雙重標準，令人不敢苟同。

    梁文韜說，所有的人都應該站出來守護台灣，不要讓台灣變成下一個香港，他是香港人，已回不去香港，不想再被迫離開台灣。

    梁文韜教授和其他罷免志工在中興新村圓環舉關東旗拜託。（「去游除垢」罷團提供）

    梁文韜教授和其他罷免志工在中興新村圓環舉關東旗拜託。（「去游除垢」罷團提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播