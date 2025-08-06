游顥之師也當罷游志工 成大梁文韜：守護台灣不要變下一個香港

成大梁文韜在中興新村圓環舉旗，向來往的汽機車鞠躬拜託。（「去游除垢」罷團提供）

2025/08/06 09:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨立委游顥的老師、成大政經所教授梁文韜，上午在中興新村圓環舉旗當罷免游顥、馬文君志工，他說，無法忍受藍白立委通過濫發現金法案，違反中央行政主導，但地方政府卻又說地方不能發現金，雙重標準搞亂國家，他是香港人，已回不去香港，希望所有人出來守護台灣，不要讓台灣變成下一個香港。

國立成功大學教授梁文韜，今天上午手舉關東旗，站在中興新村圓環宣傳同意罷免，對行經的汽機車鞠躬，有民眾會搖下車窗比讚。

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梁文韜表示，游顥是他在成功大學政治經濟研究所的學生，後來跟中國眉來眼去，當立委後提案的跟贊成的法案，很多藍白提案搞亂國家，讓人實在看不下去。

藍白立委聯手要中央普發現金，但是地方政府超徵稅收卻說不能發現金，典型的國民黨雙重標準，令人不敢苟同。

梁文韜說，所有的人都應該站出來守護台灣，不要讓台灣變成下一個香港，他是香港人，已回不去香港，不想再被迫離開台灣。

梁文韜教授和其他罷免志工在中興新村圓環舉關東旗拜託。（「去游除垢」罷團提供）

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