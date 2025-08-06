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    盧秀燕訪澳發文「把世界經驗帶回來」 網友罵爆「土石流清完了？」

    盧秀燕飛澳貼出訪文，網友不領情罵爆。（圖：擷自盧秀燕臉書）

    盧秀燕飛澳貼出訪文，網友不領情罵爆。（圖：擷自盧秀燕臉書）

    2025/08/06 09:16

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市上週連日暴雨，不少地區積淹水、道路中斷，甚至有土石流沖進民宅等災情，相關善後未完，昨終於放晴，台中市長盧秀燕昨晚即率團出訪澳洲7天，她深夜在臉書貼文，稱出訪是為了台中，「把世界的經驗帶回來」，行程期間副市長與市府團隊會全力守住每一項工作；但網友對她的出訪文不領情，灌爆她臉書，「大坑土石流清完了嗎」、「市長都不用勘災還敢叫人去救災啦，真的很有趣」。

    盧秀燕昨日深夜飛澳洲展開7天訪問行程，行前臉書貼出她的「出訪文」強調，在關稅風暴衝擊的此刻，要積極走出去，她啟程前往澳洲，尋求更多經貿夥伴，分散風險，創造對台中產業更友善的國際空間，強調出訪是為了台中，「行程期間市政也不容鬆懈，副市長與市府團隊會全力守住每一項工作」，她會把台中的好帶出去，也把世界的經驗帶回來。

    不過，大批網友對她的出訪文不買單，臉書被大批質疑她救災未完就跑出國的批評灌爆，有人認真貼出她有「前例可循」，「2024年，凱米颱風前腳剛走，盧秀燕市長後腳就直飛美國訪問，完全不管救災工作還在進行；2025年，西南氣流警報剛解除，淹水都還沒處理完，盧秀燕立刻飛澳洲訪問」；更多人接力質疑「這時候出國？台中沒災情？不用救災？」、「淹水處理完了嗎」、「大坑土石流清完了嗎」、「市長都不用勘災還敢叫人去救災啦，真的很有趣」、「怎麼跑啦，災都還沒救完還敢出去玩」、「真的有夠離譜！真是受夠了」、「淹水問題解決了嗎？還是那是中央的問題，跟你無關」。

    另有人繼續敲碗「何時普發稅金」，要她「莫忘世上苦人多，還稅於民發5萬」、「欠民眾的錢餒......何時發啊？」、「說好的還稅於民呢」。

    不過盧秀燕臉書底下還是不乏有支持聲音，不少人留言加油，「感謝漂亮市長為台中人民的付出、辛苦你了」。

    盧秀燕飛澳貼出訪文，網友不領情罵爆。（圖：擷自盧秀燕臉書）

    盧秀燕飛澳貼出訪文，網友不領情罵爆。（圖：擷自盧秀燕臉書）

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