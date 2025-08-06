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    苗博雅稱聲援宋建樑挺納粹 羅智強嗆24小時不道歉就告

    台北市議員苗博雅指控國民黨立委羅智強「跑去北檢聲援宋建樑、力挺納粹」，羅智強要求苗博雅24時公開道歉否則他將提告。（取自羅智強臉書）

    台北市議員苗博雅指控國民黨立委羅智強「跑去北檢聲援宋建樑、力挺納粹」，羅智強要求苗博雅24時公開道歉否則他將提告。（取自羅智強臉書）

    2025/08/06 08:15

    〔記者劉宛琳／台北報導〕台北市議員苗博雅指控國民黨立委羅智強「跑去北檢聲援宋建樑、力挺納粹」；羅智強批公開造謠，今表示，他要求給苗博雅24小時公開澄清、道歉，並捐一個月薪資給反廢死團體，否則將提告。

    羅智強還諷刺說，「不用是台大法律系畢業，也不用考上律師」，總該分得出「台北地檢」和「新北地檢」的差別吧？

    羅智強指出，宋建樑4月15日晚間被移送新北地檢署偵訊，他未曾到場，更未聲援，苗博雅引用的照片是4月14日他在台北地檢署聲援他的辦公室主任陳冠安，媒體拍攝照片的新聞標題也清楚寫「藍委北檢聲援罷吳四騎士」，「人事時地，全錯」！

    羅智強說：「周星馳戲言『拿明朝的劍斬清朝的官』；苗博雅更上一層樓，拿4月14日『台北地檢』的照片，指控他4月15日去『新北地檢』聲援宋建樑」，這不是移花接木、栽贓嫁禍，什麼才是？這不是失誤，而是蓄意，苗博雅蓄意扭曲事實、混淆視聽、欺騙大眾。

    羅智強說，但他願給人改過的機會，民進黨立委吳思瑤曾造謠說「涉共諜案的林姓助理是我小編」，他限她24小時內道歉，她一小時內火速認錯，他也不再追究，還有民進黨立委邱議瑩打他耳光，法院一審判賠20萬元，邱認賠，他也不再上訴，並把20萬捐給在高雄因為罷綠被司法追殺的年輕人，立法院民進黨團總召柯建銘造謠他打「未顯示號碼」騷擾，他也給機會，柯拒不認錯，他只能依法提告。

    羅智強說，他也給苗博雅24小時公開澄清與道歉，並捐出一個月薪資給反廢死團體，以示負責，否則他將依法提告，他會捍衛清白，絕不寬貸，對於「苗言」造謠，絕不姑息。民主不能靠謊言生根，政治不能靠造謠取勝，苗言，止於智者。

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