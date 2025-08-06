比亞迪想來台 李忠憲揭背後國安、資安陰影

資安學者李忠憲認為，中國智慧電動車若進台灣，恐有資安國安雙重威脅。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/06 08:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中國電動車大廠比亞迪（BYD）傳出將透過總代理太古汽車進軍台灣，引發資安與國安疑慮。資安專家李忠憲發文直言，這不僅是產業競爭，更是「中國智慧載具入侵」的關鍵時刻，堪比TikTok所引發的國安爭議。

李忠憲指出，比亞迪車輛具備OTA遠端更新功能，無須實體接觸即可改變車輛行為，搭載鏡頭、GPS、麥克風與通訊模組，等同「移動感測器」，潛藏監控與情報風險。

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他分享自身曾多次進出國防部的經驗，強調即使是一輛民用車輛，軍方也會徹底檢查。

若中國製智慧車輛能自由進出社區、政府機關周邊，甚至國防重地，恐成為中國政府的潛在監控與攻擊工具。

此外，比亞迪也被指涉及2024年在巴西的「類奴役」勞動爭議，多名中國工人遭強迫勞動，並傳出多起車輛起火事件，品質與人權問題皆有爭議。

美國政府已對包括比亞迪在內中國車廠展開資安調查。美國智庫更指出，這些車可能具備「遠端癱瘓功能」，一旦發生軍事衝突或地緣政治升溫，中國政府可透過後門系統控制、干擾甚至摧毀大量已部署在敵國的車輛。

比亞迪身為中國最大電動車製造商，其車輛多數具備遠端OTA韌體更新能力，也就是說，車子出了廠還能透過網路改變系統行為。這樣的功能看似便捷，但一旦被中國政府或企業濫用，後果不堪設想。他直言主張封殺這一輛能「聽你說話」、「拍你影像」、「傳送資料回中國」的智慧電動車。

資安學者李忠憲發文中國智慧電動車若進台灣，恐有資安國安雙重威脅。（擷自臉書）

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