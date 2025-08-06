台中3藍委邀「禿子、漢子」大咖反罷 「燕子」獨缺席

台中市長盧秀燕5日起出訪澳洲7天。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/06 07:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨台中市立委包括中二區顏寬恒、中三區楊瓊瓔及中八區江啟臣等3立委，均面臨8月23日大罷免投票，距投票倒數兩週，這週五（8日）起，國民黨包括黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜等，均將南下台中助陣3人反罷免，惟獨7月26日領軍反罷成功的台中市長盧秀燕飛澳洲出訪，「燕子」缺席台中3藍委反罷引關注。

首波大罷免投票已在7月26日完成，台中市面臨罷免的藍委包括中四區廖偉翔、中五區黃健豪及中六區羅廷瑋，在盧秀燕及國民黨總統大選級助講團護盤下，成功輕騎過關，藍營士氣大振，另包括顏寬恒、楊瓊瓔及江啟臣8月23日也面臨罷免投票，雖有3名年輕派藍委順利反罷成功，但3人不敢大意，這週五起3人各推出反罷活動，並各請來藍營重量級人物站台助陣。

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江啟臣8日週五有韓國瑜及前台中市長胡志強等人助陣反罷；顏寬恒則是8、9日連推3場反罷活動，9日週六更請來蔣萬安與韓國瑜助講；楊瓊瓔也在9、10日推反罷活動，9日反惡罷更有超級陣容，包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌同台，蔣萬安也來助講，更有「禿子」韓國瑜及「漢子」侯友宜來助講，助講陣容龐大。

不過，在首波罷免投票前全力護盤3名年藍委子弟兵的盧秀燕，在顏寬恒、楊瓊瓔及江啟臣的大咖雲集的反罷活動中卻缺席，盧秀燕昨起出訪澳洲7天拚城市外交及因應台灣關稅衝擊，引起外界關注，有人認為是她評估3名老將實力雄厚，「老神在在」放心出訪，另有人認為，距罷免投票有兩週，等她自澳洲返台後還有時間助陣；對此，台中市府則表示，「沒有回應」。

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