悔過執行辦法正式公告 後備軍人教召也納入執行

行政院公報資訊網昨（公告「悔過執行辦法」，修正「悔過室」為「悔過處所」，管理層級從「室長」提升至「主任」，針對悔過不列現役及退伍年資範圍，也包括「後備軍人及補充兵應召在營期間」。（軍聞社資料照）

2025/08/06 07:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院公報資訊網昨（5）日公告「悔過執行辦法」，修正「悔過室」為「悔過處所」，管理層級從「室長」提升至「主任」，針對悔過不列現役及退伍年資範圍，也包括「後備軍人及補充兵應召在營期間」，換句話說，後備軍人教召違規被處悔過，不列計教召時間。

為配合去年8月修正「陸海空軍懲罰法」，規定悔過於指定處所實施悔過教育，其期間為1日以上15日以下，執行期間不列計現役期間及退伍（休、職）年資。

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根據新修正的「悔過室設置辦法」，不列計現役期間共有8種法定期間，包括：1、常備兵役服現役、軍事訓練期間。2、後備軍人及補充兵應召在營期間。3、志願士兵任本級之最少時間及上等兵服現役之最大年限期間。4、士官停年期間。

5、常備、預備士官現役、服現役最少年限期間。6、士官服現役最大年限期間。7、預備士官得依志願轉服常備士官之應服現役最少年限期間。8、依法服現役之士官、士兵之俸級年資。

此外，悔過教育課程增列心理衛生教育及修復式教育，至於授課人員資格，由國軍心輔人員擔任外，國防部或督導機關均得外聘相關專業人員擔任講師，並應具心理師、社會工作師等專業證照、具相關專業素養或具實務經驗者。。

悔過懲罰執行期間，雖不限制其人身自由，惟休息期間通訊及會客仍應經管理人員同意；管理作為及課程內容，不得有禁錮、凌虐或其他非人道待遇之行為，並受督導單位之定期考核。

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