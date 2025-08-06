防台中怪奇票所糾紛 823罷免投票徵公民志工監票

2025大罷免第二波投票前，台中市全面罷免協會（圖）徵求公民志工擔任開票監察員。（記者黃旭磊攝）

2025/08/06 07:09

〔記者黃旭磊／台中報導〕7月26日首波罷免投票在台中市出現19處疑似空屋、民宅投開票所，台中市全面罷免協會徵求公民志工擔任「外監」（投開票所場外義務監察），罷團「中二解顏」發言人林宣宏說，罷免顏寬恒投票有261個票所，遍及烏日、大肚等5區，呼籲公民踴躍報名監督開計票防奧步。

726大罷免投票前傳出「台中726投開票所地點超詭異」等言論，網友質疑台中市有19處投票所「換位置、偏僻處」，經台中市選舉委員會澄清有11處與去年總統及立委選舉時相同，其餘8處因原場地進行修繕、場地被預訂或屋主不再出借，就近另覓場所代替，罷團表示，選委會澄清後，726當天仍出現選民進紅白帆布棚投票景象。

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台中市全面罷免協會表示，避免出現開票奧步影響罷免結果，徵求公民志工於823投票監票，開票前，8月14、15日（週四、五）晚間7時半至9時，將在全面罷免辦公室（台中市北區西屯路一段 317 號，近科博館）上課，歡迎民眾前來了解「外監」工作事項，全民監督遏制開票奧步。

罷團「中二解顏」發言人林宣宏說，台中第二選區涵蓋沙鹿、龍井、大肚、烏日及霧峰區，是台中3罷區幅員最大選區，而823當天有261個投開票所，目前「內監」已全數徵滿，缺乏「外監」志工互相cover（照應監督）估計要共需522人，鼓勵全民監票讓罷免一舉過關。

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