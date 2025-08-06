普發現金民進黨內有雜音 行政院今討論後明送院會

行政院原規劃在特別預算內含括2350億元的普發現金，不過，普發現金引發民進黨內不同聲音，行政院今將再進一步討論後才會定案。（資料照）

2025/08/06 07:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應美國對等關稅談判，據悉，行政院明（7日）院會擬通過特別預算，送請立法院審議，由於政院原規劃在特別預算內含括2350億元的普發現金，在關稅稅率最終數據出爐後，政院也將提出特別條例修正案，將普發現金納入「排富條款」。不過，黨政人士坦言，普發現金引發民進黨內不同聲音，「這部分很難處理、很複雜」，行政院今將再進一步討論後才會送院會拍板。

立院7月11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中匡列2350億元，要求今年10月底前普發現金一萬元。而普發現金的議題，被民進黨內檢討是726大罷免慘敗因素之一，行政院長卓榮泰已於7月31日決定不覆議，賴總統並於8月1日正式公告特別條例，並要求行政院儘速提出特別預算。

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黨政人士日前受訪時強調，面對美國關稅與國際情勢，不僅930億元的產業支持預算有急迫性，1500億元的國土安全韌性也很重要，「行政院唯恐預算案被在野黨立委阻擋，因此必須要『整包』送出」。他並解釋，行政院未來也將提出特別條例修正草案，在普發現金納入排富條款，排富條款的細節還要討論，但有排富才能夠更有效地利用政府預算，來照顧需要照顧的人。

至於行政院長卓榮泰上週四在院會已宣示要對普發現金聲請釋憲，為何還編列特別預算？該名人士解釋，就如同新版財劃法覆議失敗，行政院也聲請釋憲，但行政院籌編明年度預算，也是依照新版財劃法編列，特別預算也是如此，必須依立法院三讀條文來執行。至於未來是否釋憲？他則認為，還要看政院版的修法是否通過。

他並強調，馬政府曾發消費券，蔡政府也發放振興三倍券、五倍券與普發6000元現金，當初都是行政院提出，並非立法院強渡關山；而立法院大幅增加政府歲出，本來就是違法、違憲，行政院提出普發現金才屬合法。如行政院提出的修正案能順利通過，特別預算可再重新編列送出，未來就可依照行政院版普發現金。

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