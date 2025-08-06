柯文哲今66歲生日槓上鍾小平！自願提訊到庭當面對質

柯文哲對鍾小平提出刑事自訴控告涉加重誹謗，法官今開庭審理，柯自願被提訊到庭，要和鍾小平當面對質。（資料照）

2025/08/06 07:06

〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕今日過66歲生日的民眾黨前主席柯文哲，不滿國民黨台北市議員鍾小平去年接連爆料說，柯收賄京華城3至4億公關費、收1500顆比特幣、傳鹹濕簡訊騷擾女記者，遂對鍾提出刑事自訴控告涉加重誹謗，法官今開庭審理，柯文哲自願被提訊到庭，要和鍾小平當面對質；法官考量柯文哲現仍是羈押禁見身分，決定不公開審理，不開放旁聽。

鍾小平去年9月至10月間，陸續在政論節目上指稱，柯文哲收取威京集團賄款3、4億元，「1500」是比特幣，還爆料柯曾發送鹹濕簡訊給女記者，柯文哲今年1月24日透過律師遞狀，痛批鍾小平的指控毫無根據、含血噴人，貶損柯文哲的名譽與人格，要法官還柯清譽。

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鍾小平於去年9月1日在節目中爆料，京華城的公關費約4、5億，「以我的老江湖，如果給他錢，大概在5億裡面的3、4億是阿北的錢」；民眾黨發言人9月4日吳怡萱代表柯到法院提出刑事自訴，不過9月5日柯文哲就被收押禁見。

9月中旬媒體傳出柯文哲隨身碟有「小沈1500」的訊息，鍾小平9月18日又在節目中說「1500」的單位是比特幣，「消息來源是上海一個大台商跟我講的，那之後又扯到老共、美國」；10月5日鍾小平再爆料，柯文哲曾以微信、LINE傳送鹹濕簡訊給女記者。

京華城案去年12月26日起訴後，民眾黨與柯文哲今年1月24日遞狀提出補充理由狀，將1500比特幣、傳鹹濕簡訊2件事也列入自訴範圍。

承審法官今上午10時開庭，提訊柯、傳喚鍾到庭，兩造當面對簿公堂，但不開放旁聽；正巧今天是柯文哲的66歲生日，民眾黨昨表示不排除有部分黨公職到法院外聲援柯；也有支持者發起幫「阿北」慶生的活動，早上從北院開始，一直到晚上要去北所外散步。

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