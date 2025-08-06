遊說法17年僅567件登記 監察院4年前促內政部改善未見效

監察院2020年曾提出調查報告，督促行政院及內政部應正視遊說法施行成效不彰的現況。（資料照，記者謝君臨攝）

2025/08/06 07:21

〔記者李文馨／台北報導〕中國電動車龍頭比亞迪叩關台灣車市，日前透過管道宴請立院人士，卻查無相關遊說登記資料。根據統計，遊說法上路17年，全國各級政府機關遊說申請案累積僅567件，其中立法院案量占總件數的76％，超過9成中央部會的申請案僅有個位數，監察院2020年曾提出調查報告，督促行政院及內政部應正視遊說法施行成效不彰的現況，並積極研謀改善，不過數據顯示改善未果。

比亞迪據傳積極透過代理商太古集團接觸立院朝野立委，7月28日更夜宴立法院長韓國瑜幕僚、副院長江啟臣幕僚及立法院總務處長廖炯志等。不過，在「立法院遊說法資訊登記專區」中輸入「比亞迪」、「太古」，或是與太古合資的「冠德」賓士，以及二大車企合資成立的「騰勢」汽車、太古委託的「仲達」法律事務所等關鍵字，均查無相關遊說登記資料。

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遊說法明定，所有遊說都需登記、上繳紀錄等；同法第8條也規定，大陸地區人民、法人、團體或其他機構不得自行或委託其他遊說者進行遊說；香港或澳門居民、法人、團體或其他機構，亦同。

對於該案例是否踩違法遊說法紅線，內政部僅表示，個案是否屬遊說行為，應由被遊說者所屬機關（立法院）認定後，依遊說法第29條規定辦理；至於立院總務處長及幕僚等人員，則非屬遊說法所規。

監察院2021年曾提出調查報告，指台灣遊說案件有高度集中的現象，450件當中立法院受理遊說案件有320件，占全國各機關總件數的76%，部分與國計民生息息相關的中央部會反而寥寥無幾，顯與當今民意政治與經濟社會發展現況未合。監委當時建議內政部應規劃簡化遊說登記事項，並研議改善現行遊說法缺少誘因機制的缺陷，同時研擬建置遊說線上登記系統。

內政部2023年雖建置遊說線上登記系統，但根據內政部最新統計，截至今年6月30日，中央及地方政府機關遊說案累積有567件申請案，其中以立法院案量之最、有435件，占全國各機關總件數的76%，其它四院（行政院、司法院、考試院、監察院）的遊說數量加總僅有23件，9成以上中央部會僅有個位數的遊說申請案，地方政府只有台北、台中、台南有1至5件的案量，但其餘縣市政府皆無相關資訊的揭露，遊說法上路17年至今仍形同虛設。

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