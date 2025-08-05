擴大適用範圍 卓揆裁示調整「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」名稱

行政院。（資料照）

2025/08/05 22:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕南台灣連日豪雨成災，行政院院會本週四將通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例草案」。政院人士今日透露，行政院長卓榮泰今天聽取行政院秘書長龔明鑫及政務委員陳金德報告後，裁示特別條例名稱會再調整。

政院人士表示，丹娜絲颱風席捲嘉南沿海地區，除瞬間強風造成建築物、電力及電信系統等毀損外，所夾帶之豪雨導致淹水、積水狀況，使多數地區電力、通訊中斷，對民眾生活產生重大影響。而於颱風期間及後續接續不斷的西南氣流帶來持續強降雨，自今年7月28日起陸續數日，更在台南市、高雄市、嘉義縣及屏東縣等縣市發生豪雨、豪大雨，使道路、水利設施、農牧業等受損嚴重。

請繼續往下閱讀...

政院人士指出，因災情益發擴大，行政院長卓榮泰日前視導「0728豪雨災害應變中心」時即指示，草擬階段的重建特別條例草案，將一併考量近日中南部豪雨致災等連貫性災情，擴大適用範圍以因應災民的直接需求，卓揆5日聽取行政院秘書長龔明鑫及政委陳金德報告後，裁示特別條例名稱會再調整。

政院人士強調，內容為災區重建復原，包括農業設施、水利設施、家園及公共設施、電信系統等，環境衛生復原、災後廢棄物清理、環保設施修復及環境復原等。由行政院公共工程委員會為本法案主管機關，中央執行機關涵蓋農業部、交通部、經濟部、內政部、環境部、衛福部等，目前已經完成審查，草案將於8月7日行政院院會提出。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法