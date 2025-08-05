比亞迪叩關台灣市場 王定宇：有洗產地、木馬屠城疑慮

民進黨立委王定宇。（資料照）

2025/08/05 21:36

〔記者謝君臨／台北報導〕中國電動車龍頭比亞迪（BYD）叩關台灣車市，據傳積極透過代理商太古集團接觸立法院朝野立委。對此，民進黨立委王定宇表示，站在台灣的立場，我們不僅反對比亞迪進入台灣市場，更應對此保持高度疑慮，這個疑慮來自於經濟上的洗產地疑慮，以及國安上木馬屠城的疑慮。

王定宇指出，媒體揭露立院高層與比亞迪在台代理商私下餐會，進行磋商，很有可能是因為經濟部不讓比亞迪進口到台灣市場，想要透過藍白過半控制的立院，向經濟部及行政院施壓。對於比亞迪叩關台灣市場，實有經濟及國安上的疑慮。

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他說，經濟上的疑慮，當全球特別是美國正全力圍堵中國洗產地的問題，台灣在此時讓中國電動車輸入，對美國來說，台灣成為中國汽車洗產地的疑慮將會大增，這將會傷害到台灣其他不管是高科技和傳統產業，特別美國是台灣第一大市場，這樣的疑慮將由台灣全體產業界勞、資共同付出，代價不可不謹慎。

王定宇表示，第二個是國安上的疑慮，目前的汽車越來越先進，不管是遠端遙控或先進的輔助系統，各種感知系統都在車子上，可以說就是一台有輪子的電腦，所以當中國汽車進到台灣，等於是一個跑在台灣大街小巷的監控系統，它可以隨時收集地形地貌和相關資訊，甚至可以遠端操控進行他們想要做的事情。

他說，對於中國汽車進入台灣市場，支持經濟部站在小心謹慎的立場進行管制。而民眾黨立委黃國昌最愛直播，連跨國之間的談判都要求把秘密協議交出來，那難道比亞迪代理商與立院高層的餐會，其中的秘密不應公開嗎？「我想全民想知道的，反而是這個。」

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