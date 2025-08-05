台中一放晴市長晚上飛澳洲 盧秀燕臉書被不滿民眾灌爆

台中市長盧秀燕早上宣佈出訪澳洲，晚間就啟程，不滿的民眾留言灌爆盧的臉書。（擷取自盧秀燕臉書）

2025/08/05 21:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市連日受暴雨影響，甚至有積淹水、土石流沖進民宅等災情，相關善後未完，今日台中終放晴，台中市長盧秀燕一早宣布今晚出訪澳洲7天，深夜即飛出國，出訪計畫曝光後，她的臉書被民眾灌爆，大批民眾不滿留言，「救完災了嗎為什麼出國」、「叫人家救災自己出國玩」，更有人鎖定台中不普發4萬留言狠批「有錢去外國玩，沒錢發錢給市民」。

盧秀燕今強調，因為氣象署已明確指出包括台中市及全國其他地區多雨勢趨緩，台中市4日也已解除水災應變中心三級開設，因出訪計畫規劃已久，決定照既定行程出訪拚城市外交，包括市政及災後善後會請副市長加強應變；她此行有包括因應美國對台關稅衝擊，盼拓展經貿交流、推動台中大墩美展文化展演、交流建設經驗、借鏡澳洲燃煤電廠退場轉型及關懷僑胞等5大任務。

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台中這次受暴雨影響，全市多處積淹水，更有土石流損民宅災情，今日終於放晴，相關善後持續進行中，盧秀燕今天宣布出訪澳洲計畫後，晚間隨即率市府團隊出發，消息傳開引來民眾不滿情緒，留言灌爆她臉書。

有人質疑「台中淹水成這樣，還要去澳洲畢業旅行」、「這時候去澳洲置災民於不顧了嗎 、演都不演了」、「連5萬都搞不定的擺拍市長有什麼用」，有人諷「台中市淹大水，市長媽媽要去澳洲玩，超幸福的」、「關心台中淹水沒？跑去澳洲幹嘛」、「市民咕嚕咕嚕..市長澳洲遊」，更有人接力留言喊話「去救災」。

更有人諷她不普發超徵稅金，「台中市民很需要這筆錢，中央的一萬塊根本不夠，地方超徵的稅收為何不用普發呢」、「還稅於民，4萬塊先拿來啦！還解決關稅咧」，更有人諷「選前普發，選後告發」、「去澳洲浪費公帑，趕快還稅於民」、「盧市府有錢出國，沒錢普發」。

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