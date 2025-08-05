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    中國屈公病疫情嚴重、國人屢遭關押 陸委會：避免非必要旅行

    中國廣東省屈公病疫情延燒，陸委會今日表示，衛福部疾管署即日起已將中國廣東省列入「黃色」國際旅遊疫情警示區域。提醒國人赴當地，應特別注意旅遊健康安全，做好防蚊措施，加強自我健康照護並保持警覺。（記者陳鈺馥攝）

    中國廣東省屈公病疫情延燒，陸委會今日表示，衛福部疾管署即日起已將中國廣東省列入「黃色」國際旅遊疫情警示區域。提醒國人赴當地，應特別注意旅遊健康安全，做好防蚊措施，加強自我健康照護並保持警覺。（記者陳鈺馥攝）

    2025/08/05 21:05

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國廣東省屈公病疫情延燒，陸委會今日表示，衛福部疾管署即日起已將中國廣東省列入「黃色」國際旅遊疫情警示區域。提醒國人赴當地，應特別注意旅遊健康安全，做好防蚊措施，加強自我健康照護並保持警覺。

    陸委會指出，近期中國廣東省屈公病日趨嚴重，該省近1週即新增2892例病例，且以佛山市最嚴峻，今年截至7月31日累計逾6900例，疾管署8月5日特將「中國廣東省」之「國際旅遊疫情建議等級」標示為第二級「警示」（Alert）。

    陸委會強調，另因中共近年持續增修相關國安法令，發生多起國人遭中共有關部門非法扣押、留置、盤查等案件，嚴重威脅國人赴中港澳之人身安全，日前已調升國人赴中港澳旅遊警示為「橙色」，避免非必要旅行。

    陸委會再次提醒，民眾宜慎重考慮是否前往中國，尤其是廣東省或其他屈公病流行地區，如仍計劃前往，除注意自身安全外，應加強防護，做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並居住在設有紗窗紗門且衛生設備完善住所。入境時如出現發燒、骨骼關節痛等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員；而民眾在返國後如出現相關症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，主動告知旅遊史等，以利及早通報、診斷及治療。

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