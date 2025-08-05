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    不是納粹鷹！八炯最新聲明曝光 揭419遊行LOGO發想來自這裡

    八炯近日身陷納粹爭議。（資料照）

    八炯近日身陷納粹爭議。（資料照）

    2025/08/05 20:46

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「閩南狼」陳柏源3日突上傳影片，控訴昔日戰友「八炯」温子渝反共走向極端，甚至模仿納粹，419「拒絕統戰，守護台灣」大會的遊行標誌發想也是來自「納粹老鷹」，引發輿論熱議。事後藍白點名民進黨立委沈伯洋、黃捷、王義川、社民黨台北市議員苗博雅等政治人物，影射他們也支持納粹。對此，八炯今（5日）晚發出最新聲明。

    針對閩南狼的指控，八炯4日就馬上向社會大眾道歉，坦言自己開始反共以來，時常被藍白、中共貼上納粹標籤，面對這些攻擊，他也不知道該如何闢謠和自證，加上主辦419集會，讓他壓力倍增、心情低落，私下跟朋友會自嘲「我就是納粹！反正我也撕不掉這個標籤」。八炯表示，這原本只是與好兄弟私下的玩笑，但是經過其他朋友提醒，他已深刻反省，此舉確實不妥。

    看到藍白將沈伯洋、黃捷、王義川、苗博雅等響應419遊行的人抓出來鞭，八炯今晚在Threads發出最新聲明，「很遺憾有心人士操作，將419活動的多位來賓，惡意貼標籤，這些來賓是基於認同『拒絕統戰，守護台灣』而出席，僅此而已。我私下聊天玩笑話曾出現納粹字眼，那是我與熟識之間的消遣自己處境的語境，表達不夠妥當，我願意獨自承擔這部分不周延的責任，一切責任都在我個人。」

    他接著說：「所有來賓與參與者皆不知道私底下我們如此不恰當的說法，這部分再次給當天參與來賓致上最深的歉意。但也要特別聲明，這種不正經的玩笑，從未出現在正式討論，也從未進入設計或任何工作溝通裡。所謂納粹LOGO的說法，是錯誤惡意的髒水風向，希望這場因誤解而起的風波能就此止息，讓參與活動的來賓，不再無辜承擔莫須有的攻擊，一切責任由我扛起。對不起」

    八炯透露，「不日國際友人，將帶我前往『奧斯威辛集中營』博物館懺悔，我會帶著國民黨的不當言論一起懺悔，修復傷害台灣的國際形象。」八炯還PO出自己與419遊行LOGO設計師的對話內容，強調LOGO並非參照「納粹老鷹」，而是參考「美國大老鷹」（白頭海鵰，美國國鳥）的動機去設計。

    在 Threads 查看

    八炯曝光自己與419遊行LOGO設計師的對話。（圖翻攝自八炯Threads）

    八炯曝光自己與419遊行LOGO設計師的對話。（圖翻攝自八炯Threads）

    八炯曝光自己與419遊行LOGO設計師的對話。（圖翻攝自八炯Threads）

    八炯曝光自己與419遊行LOGO設計師的對話。（圖翻攝自八炯Threads）

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