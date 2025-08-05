涉偽造連署罷免綠委 國民黨嘉義縣黨部書記長等10人起訴

國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程（左）等10人，被依行使偽造私文書、違反個人資料保護法等罪嫌起訴。（民眾提供）

2025/08/05 20:16

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨嘉義縣立委陳冠廷罷免案，一階提議連署因補件期限到未補件而失效，因民眾告發有遭冒名等不實連署，嘉義地檢署著手偵辦。嘉檢今偵結，確認提議人名冊偽造2067份，依行使偽造私文書、違反個人資料保護法等罪嫌，起訴國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程、國民黨立委王育敏服務處主任何博倫等10人。

嘉義地檢署今起訴包括楊富程、何博倫、嘉義縣黨部副主委國恕強、第一組李姓總幹事、第四組賴姓總幹事、吳姓會計、林姓職員、江姓志工，以及王姓、莊姓分區支部執行長。李姓總幹事的8名親友予以緩起訴處分，緩刑期間1年，並分別向公庫支付5萬元。

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檢調調查，楊富程等10人今年元月時，為反制罷免國民黨立委團體行動，竟先將民進黨立委陳冠廷罷免案徐姓領銜人的私章刻印好，再登入「國民黨組織管理系統」資料庫，下載選舉區內黨員名冊，重新排序並裝訂成冊，同年1月23日召集核心幹部開會，連同徐男的私章、整疊約300張空白提議人名冊，交予與會成員，指示在農曆春節期間，填寫完成所分配的罷免案所需提議人名冊，以達到送交陳冠廷立委罷免案提議人名冊2204份以上門檻。

檢調調查，楊富程等10人除自行抄寫，商請李姓總幹事8名親友未經黨員同意，抄寫黨員名冊為罷免案提議人，還偽造黨員簽名，補足所需提議人名冊共2639份，其中確認偽造計2067份，認為楊富程等10人涉犯行使偽造私文書、違反個資法等罪嫌起訴。

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