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    會晤林佳龍 前英相強生：英國支持台灣 共同捍衛共享價值

    外交部長林佳龍（左一）在台北賓館歡迎英國前首相強生。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（左一）在台北賓館歡迎英國前首相強生。（外交部提供）

    2025/08/05 19:32

    〔記者黃靖媗／台北報導〕英國前首相強生（Boris Johnson）受邀來台於凱達格蘭論壇演講，今日中午接受外交部長林佳龍午宴。強生表示，台灣的和平穩定至關重要，世界需要台灣成功地堅守民主陣線，而同為島嶼型國家的英國將支持台灣，共同捍衛共享價值。

    強生指出，台灣位處民主自由板塊與極權主義板塊的交界處，正當世界面臨艱難挑戰的關鍵時刻，台灣的和平穩定至關重要，世界需要台灣成功地堅守民主陣線，而同為島嶼型國家的英國將支持台灣，共同捍衛共享價值。

    林佳龍表示，感謝強生2021年領導英國擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國時，在領袖峰會聯合公報首度提及台海和平穩定的重要性，英國同年發布的「整合性政策評估」（Integrated Review），揭示「向印太傾斜」（Indo-Pacific Tilt）政策方針，凸顯印太與跨大西洋地區情勢密切相關；此外，英國持續派遣軍艦通過台灣海峽，以自由航行任務的具體行動守護台海的和平與穩定。期待台英未來持續深化各領域合作，深化彼此的民主夥伴關係。

    外交部指出，強生於2019年至2022年任內高度關切印太情勢，並帶領英國在國際場域及制定政策上強調自由、民主與法制等基本價值。強生前首相此行來訪，充分展現他對台灣的堅定支持與台英友好情誼。

    英國前首相強生舉杯祝賀台灣成功。（外交部提供）

    英國前首相強生舉杯祝賀台灣成功。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（右五）、英國前首相強生（右六）與午宴賓客合影。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（右五）、英國前首相強生（右六）與午宴賓客合影。（外交部提供）

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