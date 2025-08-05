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    南投罷免游顥志工松柏嶺宣講 長輩倒水加油超暖心

    南投「去游除垢」罷團志工，5日深入名間鄉宣傳罷游，熱心長輩倒水給志工解渴。（「去游除垢」罷團提供）

    南投「去游除垢」罷團志工，5日深入名間鄉宣傳罷游，熱心長輩倒水給志工解渴。（「去游除垢」罷團提供）

    2025/08/05 19:19

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣天氣轉好，罷免國民黨立委游顥的「去游除垢」罷團志工，今（5日）天下午深入南投縣名間鄉松柏嶺一帶，以家訪方式進行面對面宣講，向鄉親說明罷游理由，並號召大家8月23日出來投下同意罷免票。家訪過程中，還有熱心的長輩為志工倒水解渴，讓志工們備感溫暖。

    南投縣近日豪雨不斷，但並沒有阻礙罷團行動，志工們連日來除冒雨在街頭舉牌、舉旗宣傳外，今天下午天氣一放晴，罷團行動也升溫，志工們前往名間鄉松柏嶺一帶，以家訪方式面對面宣講，向鄉親說明罷游理由，獲得不少民眾支持，更有熱心長輩見志工在大熱天徒步家訪相當辛苦，拿出水壺為志工倒水解渴、鼓勵加油。

    罷團志工石育民表示，罷團沒有財團的資源，也沒有冷氣車掃、巨型氣球宣傳，靠的是一雙雙走進社區的腳步，靠的是一位位願意站出來的志工，相信南投鄉親心中自有一把尺，會看見誰是真正站在人民這邊。

    游顥陣營昨由台東立委黃建賓陪同出動車隊街掃，今天也出動宣傳車，播放台中市長盧秀燕錄製的反罷免宣傳錄音，國民黨南投縣黨部動員志工打電話給民眾，請民眾8月23日出來投下不同意罷免票。

    國民黨立委游顥（左）4日在台東立委黃建賓陪同下，發動車隊掃街宣傳反罷免。（游顥團隊提供）

    國民黨立委游顥（左）4日在台東立委黃建賓陪同下，發動車隊掃街宣傳反罷免。（游顥團隊提供）

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