盧秀燕出訪澳洲「關鍵」局處首長沒跟上 周永鴻質疑淪個人秀

盧秀燕今晚率團出訪澳洲，與隨行官員說明出訪任務。（圖：市府提供）

2025/08/05 19:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕包括拓展外交分散經貿風險等5大任務，台中市長盧秀燕今突宣布將出訪澳洲7天，但議員包括周永鴻與陳雅惠比對隨行官員名單，發現竟沒有文化局及經發局長，「關鍵局處首長沒跟上」，出訪官員名單與任務不符，質疑根本只是流於形式的出訪政治秀。

市府則回應，市府團隊市政一體，盧市長率團出訪交流目的豐富，盼借鑒國外成功經驗，並帶回與市府團隊分享學習；另文化局長陳佳君訂8月7日赴澳，後續在布里斯本與市府訪團會合。

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盧秀燕今晚即將搭機出訪澳洲，盧秀燕稱將進行因應美國關稅衝擊，盼拓展經貿交流，推動台中大墩美展文化展演，另配合台中國際會展中心、台中綠美圖年底營運交流重大建設經驗，並借鏡澳洲燃煤電廠退場轉型及關懷僑胞等5大任務。

市府表示，此次出訪將從8月5日至11日為期7天，由盧市長率隊，副市長黃國榮、副秘書長張大春、建設局長陳大田、交通局長葉昭甫、法制局長李善植、地方稅務局長沈政安、秘書處副處長李政峯隨行參與。

不過，周永鴻質疑，盧秀燕訪澳行程包括參訪澳洲兩大城市會展中心、布里斯本發電廠、台商澳洲事業等行程，都和經發局業務有關，另將出席大墩美展文化交流展開幕、昆士蘭圖書館等，則和文化局相關，卻未見文化局及經發局長隨團出訪，連盧秀燕自己都提到台中國際會展中心及台中綠美圖預計於年底啟用，「此行特別前往觀摩澳洲場館的營運管理與經驗」，結果主管業務的經發局和文化局首長未隨行，反是法制局長和地方稅務局長列出訪名單，出訪團編組與實際任務嚴重脫節。

周永鴻說，令人質疑盧市長此行是否成「到此一遊」打卡之旅，更淪市長個人秀，城市外交用的都是市民納稅錢，應該追求最大成效，而非淪為個人的城市觀光團。

陳雅惠也說，台中綠美圖及會展中心年底將營運，出訪觀摩經驗列這次出訪任務之一，實際隨行官員名單卻與核心任務嚴重脫節，缺乏文化局長、經發局長等專責推動文化與經貿的幕僚，整體行程淪形式大於實質的政治表演，令人質疑出訪真正意圖與實際效益。

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