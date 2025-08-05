烏克蘭國會跨黨派睽違32年訪台 盼台烏合作抵禦維權擴張

外交部長林佳龍與烏克蘭跨黨派國會議員訪問團成員及與宴貴賓合照。（外交部提供）

2025/08/05 19:20

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（4）日晚宴歡迎烏克蘭國會議員克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）率領的跨黨派國會議員訪團來台交流，外交部指出，這是1993年以來烏克蘭國會首次跨黨派議員組團訪台。克尼茨基表示，烏克蘭飽受中國軍援俄國的侵害，憂慮台灣未來遭遇相同處境，希望台烏加強合作抵禦威權主義擴張。

第3度訪台的團長克尼茨基致詞表示，烏克蘭人民感謝台灣提供的各項人道援助，烏克蘭飽受中國軍援俄國的侵害，憂慮台灣未來遭遇相同處境，希望台烏加強合作抵禦威權主義擴張，盼此行有助促進台烏兩國未來官方交流，也歡迎台商在烏國投資。

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林佳龍致詞表示，自2022年俄羅斯非法侵略烏克蘭後，台灣即與波蘭、捷克、愛沙尼亞、立陶宛等國及歐洲復興開發銀行（EBRD）合作，協助烏克蘭重建學校、教堂與醫院，並協助烏國地方政府推動5G通訊、智慧醫療與資訊人才培訓等人道援助計畫。

林佳龍強調，台烏兩國均重視民主自由，在總統賴清德價值外交政策下，台灣將持續與理念相近國家攜手促進全球穩定與繁榮；感佩烏克蘭人民對抗俄國侵略的韌性，期盼訪團此行為台烏國會交流開啟新篇章，共同促進台烏在各領域的實質合作，並為未來兩國官方對話及民間交流奠定堅實基礎，期許台烏友誼長存。

外交部次長吳志中也於同日下午接見訪團，雙方就台烏關係、俄烏戰爭情勢及兩岸關係交換意見。吳志中表示，台灣自俄烏戰爭爆發以來始終堅定支持烏克蘭，並與歐洲國家合作給予烏國所需的人道援助，台灣與多數歐洲國家在政治、安全、經濟與文化等各領域密切交流，鼓勵台烏兩國以漸進的方式，開展更多面向的合作。

外交部說明，烏克蘭跨黨派國會議員團一行9人應邀於8月4日至8日訪台，成員涵蓋各主要政黨，期間將晉見我國政府高層、拜會立法院，並出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」，訪團此行也將參訪我國航太工業、智慧醫療及精密機械等相關產業，以深入瞭解台灣科技與創新實力，深化台烏經貿交流合作，創造台灣企業參與烏克蘭重建並爭取商機的契機。

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