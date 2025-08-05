移動炸彈！比亞迪想來台 她提醒：以色列都能用BB Call炸真主黨了

近日爆出比亞迪積極透過台灣總代理太古汽車叩關本國市場，726大罷免後還宴請立法院正副院長幕僚、立院總務處長廖炯志等人。（美聯社檔案照）

2025/08/05 21:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（5日）爆出中國電動車大廠比亞迪（BYD）積極透過台灣總代理太古汽車叩關本國市場，726大罷免後還宴請立法院長韓國瑜及副院長江啟臣的幕僚、立院總務處長廖炯志等人。此等有協助中國「洗產地」之嫌的事，引發高度關注，不少人擔憂不利於對美談判，此外比亞迪過去發生太多爆炸、自燃事故，還有資安疑慮。對此，財經網紅胡采蘋慨歎：「或許只有付出慘痛的代價，台灣人才會知道這世界上真的有壞人……」

比亞迪在全球低價傾銷引發各國車市反彈，如今傳出他們正積極想進入台灣市場，藉由代理商太古汽車尋求朝野立委支持，從比亞迪泰國廠掛上「騰勢」品牌，經「第三地」整車進口來台，據悉有部分車款已送車輛中心測試，就差取得經濟部國際貿易署核可。

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雖然目前卡關，但比亞迪持續接觸我國立委，如今還爆出太古汽車代表上月28日宴請韓國瑜和江啟臣辦公室幕僚、立院總務處長廖炯志等高層，為鬆綁相關法規遊說，且時間點正好是726大罷免投票結束，引人猜測。

對此，胡采蘋今晚在臉書發文，「今天早上看到比亞迪宴請立院正副院長幕僚，要闖關台灣的消息，真的整顆心都涼了，以色列可以用最簡單的B.B.Call呼叫器，炸光整個黎巴嫩真主黨，為什麼台灣人就不知道中國廠商的電動車和掃地機器人都是有危險的？我們只要一做這類影片，講中國電動車的風險、中國路由器TPLink的風險，都是會有大量網軍攻擊的，各種謾罵、檢舉、流量攻擊，說我們什麼都不懂、都在危言聳聽，然後想盡辦法讓影片被限流。」

她接著嘆：「經濟部今天可以全力阻擋，但是也許只能擋到2028了，難以相信立院龍頭都跟人家吃飯，將來如果再度政黨輪替，以後要怎麼辦。或許只有付出慘痛的代價，台灣人才會知道這世界上真的有壞人，而且壞人真的都不會告訴你他是壞人。」

網友紛紛表示，「這種移動炸彈，行政院不用行政權擋下來，不知道到底在怕什麼」、「這車我懂，中國賣不動，庫存滿滿，重點便宜好用，炸自己炸鄰居都適合，送禮自用兩相宜」、「好有木馬屠城記的即視感」、「就像移動式的地雷，還可遠端遙控！」、「這種自燃車也想進台灣，天阿」、「只能說台灣人被保護的太好了」、「為反對而反對的那群人不在意」、「開放比亞迪進口台灣，就是給敵方『木馬屠城』台灣的絕好機會」。

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