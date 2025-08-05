中國廣東屈公病持續擴大 陸委會示警：赴中前要評估

中國廣東地區屈公病疫情嚴峻，疾管署今天將當地旅遊疫情建議，由第一級「注意」（Watch）提升為第二級「警示」（Alert）。（圖取自陸委會臉書）

2025/08/05 18:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國廣東地區屈公病疫情嚴峻，疾管署今天將當地旅遊疫情建議，由第一級「注意」（Watch）提升為第二級「警示」（Alert）。陸委會今日強調，屈公病別輕忽，赴中前要評估，動態登錄不可無，健康安全都要顧。

陸委會發文指出，目前正值暑假，要快樂平安出遊，如有計畫前往中國及港澳，請審慎評估旅遊風險，若確實有赴中港澳需求，出發前請先到該會「國人赴中港澳動態登錄系統」進行登錄，以利政府提供協處。

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陸委會提及，疾管署已於8月5日將中國廣東省屈公病之國際旅遊疫情建議等級，自第一級「注意」，提升至第二級「警示」。有計畫前往中國廣東省或其他屈公病流行地區的民眾，於當地應做好防蚊措施，避免染病。

陸委會表示，民眾入境台灣時如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員，在返國後如出現相關症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，主動告知TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），以利及早通報、診斷及治療。

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