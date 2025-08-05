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    民團批美Anduril助以色列 台聯：台灣不可被左派誤國

    美Anduril國防公司創辦人帕爾默．拉奇（左）近日在台大進行講座對談。（資料照）

    美Anduril國防公司創辦人帕爾默．拉奇（左）近日在台大進行講座對談。（資料照）

    2025/08/05 18:34

    〔記者林哲遠／台北報導〕美國軍武科技公司Anduril創辦人Palmer Luckey日前蒞臨台灣演講，並在台灣為其企業開設分公司，遭到台灣左傾份子攻擊、鬧場，指責其為以色列軍火工業鏈之一環。台聯黨認為，這顯示台灣的左派份子，不但無視國家安全，更是意圖把國家帶到錯謬的方向，台灣絕對不可以被左派牽著鼻子走。

    台聯指出，台灣與以色列的合作關係相當長久。過去在70、80年代，台灣就是藉由以色列出售天使飛彈的技術傳承經驗，而成為研發雄風飛彈的基礎。在今年，正是外交部在日前宣布以醫療物資援助以色列屯墾區，以色列國會力挺台灣加入全球組織之聲明；相反的，巴勒斯坦長期與伊朗、中國友好，正是破壞國際秩序，協同中國打壓台灣的幫兇土匪政權。

    「在台灣，左派卻是非不分的，將台以關係污名化。」台聯痛批，在去年十月「聲援巴勒斯坦人權公開聲明」中，包括時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、勞動黨等政黨在內，都支持該聲明中經濟部應公開台灣涉以色列軍武製造之貿易紀錄、要求我國立委退出台以國會議員聯誼會、更要求台灣要浪費錢支助巴勒斯坦，顯然這些都是傷害台灣利益的表述。

    台聯主張，台灣應當更進一步捐贈醫療、民生物資，協助以色列的人質救援行動，並在兩國友誼增溫的未來，尋求開拓與以色列在經貿、軍武方面合作的機會。而近日美國國防新創公司在台設立分公司。就遭台灣的左派團體攻擊。政府也應當無謂此類誤國言論的攻擊，繼續在國防、外交的自主大步邁進。

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