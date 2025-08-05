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    會勘超拚命！台南災後復原 陳亭妃1天衝11場

    立委陳亭妃1天衝11場會勘，幾乎每個災區都能看見她的身影。（記者王姝琇攝）

    立委陳亭妃1天衝11場會勘，幾乎每個災區都能看見她的身影。（記者王姝琇攝）

    2025/08/05 18:10

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市連續遭逢風災豪雨，從中央到地方的官員民代勘災行程不斷，尤其欲參選台南市長初選的立委陳亭妃、林俊憲及相關團隊更積極現身災區，其中陳亭妃今天單日就迅速召開11場會勘，地方人士形容，效率超高。

    由於7月28日、8月2日的豪大雨，對於後壁、永康、安南、北區、大內等區造成極大影響，陳亭妃今天特邀農田水利署、水保署、經濟部水利署、內政部國土署、台南市水利局等單位，偕同地方民代召開多場會勘。

    後壁區侯伯里里長廖俊斌指出，涵洞處於台鐵行經區域，涉及中央權責，並非地方能單獨處理。對於陳亭妃建議拓寬周邊溝渠取代干擾既有鐵道設施，高度肯定，「真的很內行、很清楚地方的需要」，而且還要求農水署2個月就要把規劃送出。

    陳亭妃亦針對三民里里長陳和志建議的永康大排進行勘查。會中決議將先依照現有排水斷面進行整治，而小排部分則延伸至體育公園，經費則由水利署支應，落實中央與地方分工。

    另爭取水利署經費解決造成六塊寮大淹水的4大關鍵瓶頸，包括：六塊寮排水的上游要做分流規劃設計，減輕上游排水壓力；新順橋改建，並將北安路3段745巷口側溝改建計畫納入規劃，留出抽水平台位置，以解決三塊厝舊部落的抽水需求，預估經費1.2億；此外，重劃區滯洪池要加大，增加容水量，預估經費5000萬；六塊寮排水下游要設置抽水站，預估經費逾5億。

    陳亭妃表示，安南區頂好公園、大愛公園、永康公兒4-5綠地逕流分攤滯洪池，水利署須盡快協助核准經費進度。針對永康區永康里中山北路、永明路、永華路淹水，則用潛盾壓力箱涵來破除所有地下管線阻礙的問題，預算由國土署協助。十三佃地區需將排水引進安中抽水站，須要重設箱涵預算由國土署協助。另外北區淹水雖然消退速度較快，但也應進行檢討。

    而山區所造成的土石流沖刷非常的嚴重，陳亭妃則要求水保署要一次盤整。她強調，極端天候下暴雨成為常態，地方排水系統必須與時俱進。承諾將協調中央與地方資源，監督各項工程如期推動，並全力爭取經費支持，讓民眾真正住得安心。

    立委陳亭妃1天衝11場會勘，幾乎每個災區都能看見她的身影。（記者王姝琇攝）

    立委陳亭妃1天衝11場會勘，幾乎每個災區都能看見她的身影。（記者王姝琇攝）

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