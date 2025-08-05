中國網紅假藉「商務履約」來台被逮 移民署：持續嚴審

中國網紅文亞光於台灣演習期間自由行。（Taiwan adiz粉專提供）

2025/08/05 18:03

〔記者王冠仁／台北報導〕中國網紅文亞光假藉「商務履約」名義，申請入出境許可證，來台後確徒步環台，疑於漢光演習期間行經多處演習重點防禦區，並拍攝影片上傳抖音。經移民署清查發現不法，報請屏東地方檢察署偵辦後，文已經被廢證收容，幫他代辦入出境許可證的謝姓電商也被聲押禁見。對此，移民署今天表示，往後會持續嚴審有疑慮及不實代辦的商務申請案，杜絕此類事件。

據檢方調查，謝男與中國某公司共謀，以每人人民幣5500至5800元費用，協助中國籍人士申請商務簽證，提供偽造在職證明、商務行程表及財務報表等文件，由謝送至移民署進行申請。

請繼續往下閱讀...

文亞光成功取得來台許可後，並未依申請內容從事表定商務活動，而是進行其他未申報之行動，嚴重影響主管機關對入境審查之正確性，有侵害我國國家安全之疑慮。文亞光入境後，沿台北承德路、淡水河至八里，接著南下，行經漢光演習「紅區」，甚至夜宿竹圍漁港油庫，行徑詭異。

移民署指出，文亞光與謝男已涉違反兩岸條例規定及刑法偽造文書罪，文已依法廢證收容，謝被聲押禁見。

移民署呼籲，近來中國網路社群流傳假藉商務事由來台從事其他活動，中國人士切勿聽信不肖代辦仲介宣傳花招，為了來台觀光、訪友或看演唱會等，用內容不實的假資料，花費數萬元辦了入出境許可證，來台後卻遭調查，移送法辦，惹上牢獄之災，不僅案件調查期間無法返回中國，嚴重者將丟失工作及影響生活，返回中國後更將遭管制2至5年不得來台，得不償失。

移民署強調，未來會持續嚴審有疑慮及不實代辦的商務申請案，自去年至今年6月止，已不予許可16699人次來台。未來移民署將偕同相關目的事業主管機關持續強化商務申請案之源頭管理，並透過跨機關聯合審查會審查及實地訪查，積極阻絕不法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法