今晚率團訪澳洲挨綠營批「偷偷摸摸」盧：雨勢趨緩按既定行程拚外交

民進黨多位台中市議員響應前進南台灣災區協助救災。（陳雅惠提供）

2025/08/05 17:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕突宣布今晚率團飛澳洲訪問7天，因台中日前受暴雨影響，多處積淹水甚至還有土石流，目前還有不少災情待善後，民進黨台中市議員包括江肇國、陳雅惠及陳俞融均響應前往台南及嘉義救災，質疑盧之前疾言厲色嗆路過民眾去救災，卻選在台中尚有災情待善後，南部也有嚴重災情之際出訪，堂堂市長出訪計畫更「偷偷摸摸」進行，遲至臨出訪前才敢公布，顯見她自知此時不宜出訪，根本言行不一。

盧秀燕今強調，因為氣象署已明確指出，包括台中市及全國其他地區雨勢趨緩，台中市4日也已解除水災應變中心三級開設，因出訪計畫規劃已久，決定照既定行程出訪拚城市外交，包括市政及災後善後會請副市長加強應變；她此行包括因應美國對台關稅衝擊，盼拓展經貿交流、推動台中大墩美展文化展演、交流建設經驗、借鏡澳洲燃煤電廠退場轉型及關懷僑胞等5大任務。

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陳俞融與江肇國、陳雅惠不以為然指出，之前盧秀燕才指責要民進黨公職人員去救災，甚至還疾言厲色要路過嗆聲的民眾去救災，台中受豪雨影響多處積淹水，甚至有土石流衝進民宅、道路中斷，水災善後尚未告一段落，豪雨季節當前，盧秀燕非但未留守台中坐鎮指揮，更無視台中及南台灣嚴重災情，叫別人救災、自己在非常時期出訪，甚至到出發前一刻才讓出訪澳洲計畫曝光，連出訪都偷偷摸摸遲至臨出訪前才敢公布，可見她自己也很清楚此時不宜出訪。

江肇國與陳雅惠也質疑，她號稱有5大出訪任務，看不出有在此時出訪的必要性及急迫性，考察退役燃煤電廠、參觀在澳洲的妹島和世、隈研吾的建築，突然都比救災重要，讓她把市政放兩旁，若萬事都交給副市長，「要市長幹嘛」。

民進黨市議員黃守達另指出，盧秀燕稱要考察澳洲燃煤電廠轉型經驗，但今年澳洲聯邦大選，支持擴大再生能源政策的工黨成功擊敗主張擁核的在野黨，顯示民意已趨向明確反核，盧想要又不願宣之於口的核能，早已被排除在澳洲的能源政策之外，盧秀燕若想謀總統大位，就應誠實面對全球能源潮流，並向澳洲學習實現非核、低碳，不是一邊擁抱核電，卻閉口不談核能所帶來的風險與核廢料的處理問題，非常投機又不負責任。

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