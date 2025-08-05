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    柯文哲明66歲生日 將出庭對簿鍾小平 北院不開放旁聽

    民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

    2025/08/05 17:59

    〔記者張文川／台北報導〕國民黨台北市議員鍾小平，去年指前民眾黨主席柯文哲收賄、騷擾女記者，柯與民眾黨自訴控告，台北地院明（6日）開庭審理，將提訊自訴人柯文哲、傳喚被告鍾小平到庭；明日也是柯文哲66歲生日，據指出，法官考量柯文哲現仍是羈押禁見身分，開庭將採不公開審理，不開放旁聽。

    鍾小平去年在政論節目上指稱柯文哲收取威京集團賄款3、4億元，還有1500顆比特幣，還爆料他曾發送鹹濕簡訊給女記者，柯文哲今年1月24日透過律師遞狀，痛批鍾小平指控毫無根據、含血噴人，貶損柯文哲的名譽與人格，要求法官還柯清譽。

    鍾小平當時在節目中爆料，京華城的公關費約匯款4、5億，「以我的老江湖，如果給他錢，大概在5億裡面的3、4億是阿北的錢」。

    民眾黨與柯文哲今年1月提告時，代表陪同遞狀的民眾黨發言吳怡萱還說，因為不相信北檢，因此才向台北地院提起刑事自訴，認為鍾小平身為市議員，竟含血噴人、在節目造謠，再配合新聞網媒第2次轉述，對柯文哲來說已經造成名譽受損。

    承審法官排定明天上午10時開庭，正巧明天是柯文哲66歲生日，法官將提訊自訴人柯文哲、傳喚被告鍾小平到庭，由兩造當面對簿公堂。

    民眾黨今表示，不排除會有黨公職到場聲援，傳將與鍾小平競爭萬華中正區市議員的吳怡萱今也批評，鍾小平公然造謠至今都沒道歉，柯文哲絕不會忍氣吞聲，縱容缺乏事實基礎的抹黑；有支持者發起明天幫「阿北」慶生的活動，一直到晚上一起散步到北所。

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