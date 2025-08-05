台中雨災待重建 盧市長去澳洲 謝志忠：去散散心？

台中市議員謝志忠再度前往豐原區南坑巷，強調目前僅單向通車，要求市府加速災後重建進度。（謝志忠提供）

2025/08/05 17:37

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員謝志忠今天再度前往豐原區南坑巷，追蹤7月31日因暴雨導致道路坍方流失、交通中斷的災情，他指出，目前僅能單向通行，一切仍在災後救援重建的階段，強烈要求市府全力投入，但剛雨過天晴，一切還在災後重建中，卻未曾見市長盧秀燕到豐原關心，今晚又將飛往澳洲，引發強烈質疑，質問盧市長「請問您是要去澳洲救災嗎?還是去散散心?」。

謝志忠表示，連續長達10天豪大雨，台中市災情不斷，七月份雨量更創下21年來的紀錄，台中市約200件以上的災情通報，其中還有30件土石崩落、道路坍方、交通中斷等情形。

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謝志忠強調，即使今天天氣好轉，都還持續接獲民眾災情通報，顯示還有許多地區仍在等待市府伸出援手，「請問市長這段期間您在哪裡？這十天都沒有看到您到豐原救災的身影」。

謝志忠說，這次的豪大雨，中南部災情特別慘重，盧市長不久前才嗆民眾「你去救災啦！」卻在台中市災情未解、基層需求迫切之際選擇出訪。雨過天晴，此時此刻盧市長應該要親自坐鎮、全力投入救災與重建，結果竟然是打算拋棄台中市民，「您是要去澳洲救災？還是要去散散心？市民的安危需求，您有放在心上嗎？」。

謝志忠強烈要求市府相關單位，全面掌握各地區災情，加速災後重建進度，確保市民有一條安全道路，早日恢復正常生活。

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