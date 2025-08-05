為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台中雨災待重建 盧市長去澳洲 謝志忠：去散散心？

    台中市議員謝志忠再度前往豐原區南坑巷，強調目前僅單向通車，要求市府加速災後重建進度。（謝志忠提供）

    台中市議員謝志忠再度前往豐原區南坑巷，強調目前僅單向通車，要求市府加速災後重建進度。（謝志忠提供）

    2025/08/05 17:37

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員謝志忠今天再度前往豐原區南坑巷，追蹤7月31日因暴雨導致道路坍方流失、交通中斷的災情，他指出，目前僅能單向通行，一切仍在災後救援重建的階段，強烈要求市府全力投入，但剛雨過天晴，一切還在災後重建中，卻未曾見市長盧秀燕到豐原關心，今晚又將飛往澳洲，引發強烈質疑，質問盧市長「請問您是要去澳洲救災嗎?還是去散散心?」。

    謝志忠表示，連續長達10天豪大雨，台中市災情不斷，七月份雨量更創下21年來的紀錄，台中市約200件以上的災情通報，其中還有30件土石崩落、道路坍方、交通中斷等情形。

    謝志忠強調，即使今天天氣好轉，都還持續接獲民眾災情通報，顯示還有許多地區仍在等待市府伸出援手，「請問市長這段期間您在哪裡？這十天都沒有看到您到豐原救災的身影」。

    謝志忠說，這次的豪大雨，中南部災情特別慘重，盧市長不久前才嗆民眾「你去救災啦！」卻在台中市災情未解、基層需求迫切之際選擇出訪。雨過天晴，此時此刻盧市長應該要親自坐鎮、全力投入救災與重建，結果竟然是打算拋棄台中市民，「您是要去澳洲救災？還是要去散散心？市民的安危需求，您有放在心上嗎？」。

    謝志忠強烈要求市府相關單位，全面掌握各地區災情，加速災後重建進度，確保市民有一條安全道路，早日恢復正常生活。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播