叫囂公開關稅談判「保密協議」 陳時奮揭黃國昌動機

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌。（資料照）

2025/08/05 18:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國對台灣徵收關稅還未敲定，總統賴清德表示，基於保密協議無法說明，卻遭民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌質疑黑箱，要行政院專案報告，公開台美協商內容。對此，旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）分析黃國昌背後動機有二，就是「搶聲量」和「扯後腿」。

陳時奮今天（5日）下午在臉書發文，「台美關稅談判仍未完成，美國政府暫時對台灣產品課徵20%的關稅。因為談判還在進行中，美台雙方簽署一份保密協議，避免不必要的紛擾。黃國昌竟然要求行政院交出這份保密協議，並把台美關稅談判與當年的兩岸服貿協議相提並論，指控行政院黑箱作業。黃國昌對行政院的要求就是民粹問政，理由有四，第一，經貿談判屬行政院的職權，黃國昌無權要行政院交出這份保密協議；第二，在美方的要求下，我方同意簽訂保密協議，以利談判進行，符合國際經貿談判的慣例；第三，假如行政院交出這份保密協議，導致雙方談判的破裂，黃國昌承擔不起這份責任；在談判結束後，結果自然會揭曉，黃國昌沒必在此時要求行政院公開保密協議。」

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他接著說：「黃國昌對行政院的要求顯然不合理，背後有兩個可能的動機，搶聲量與扯後腿。根據立法與行政的分工，立法院先制定法律，行政院再依法行政，立法院不是行政院的頂頭上司，無權要求談判團隊交出保密協議。若黃國昌認為國際經貿談判應該公開透明，也只能推動相關立法。若法案獲得通過，在日後的所有國際經貿談判，行政院都應該向立法院報告進度與細節。黃國昌捨棄立法程序，反利用公開叫板的手法，要求行政院交出台美關稅談判的保密協議，目的之一就是作秀搶聲量。」

「台美關稅談判攸關全民利益。談判結果好，全民都可受益，談判結果壞，全民都會受害。基於國家整體利益的考量，全民都要扮演談判團隊的後盾。在台美關稅談判進入膠著狀態時，黃國昌反要行政院交出保密協議，除了面對美方的談判條件，行政院還要回應在野黨的要求，可謂腹背受敵。更可惡的是，黃國昌的要求讓行政院無路可走。若行政院交出保密協議，談判必然破局，若行政院拒絕交出保密協定，也要背負黑箱作業的罵名。黃國昌提出一個讓行政院左右為難的要求，而且沒有法源依據，還違反國際經貿談判的慣例，除了扯行政院後腿別無其他解釋。」

最後陳時奮慨歎：「黃國昌要求行政院交出台美關稅談判的保密協議是典型的民粹問政，在正常的民主國家會受到選民的譴責。不幸的是，台灣不是正常的民主國家，部分選民還會為黃國昌的民粹問政叫好。」

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