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    花火節圓滿落幕 陳光復慰勉一線警力辛勞付出守護治安

    澎湖縣長陳光復慰問馬公警分局，感謝員警執勤辛勞。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復慰問馬公警分局，感謝員警執勤辛勞。（澎湖縣政府提供）

    2025/08/05 17:31

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為期3個月的「澎湖國際海上花火節」已圓滿落幕，活動期間吸引大量國內外旅客造訪澎湖，不僅成功帶動地方觀光與經濟成長，也讓世界再度看見澎湖的魅力。澎湖縣長陳光復今（5）日前往馬公警分局、交通分隊、文澳派出所與啟明派出所，向長期辛勤執勤、默默守護地方安全的警察同仁表達誠摯慰問與感謝之意。

    陳光復表示，每一場大型活動的順利進行，都離不開警察同仁在第一線默默付出的努力。從年初的春節、元宵節、清明與端午連假，到澎湖國際鐵人三項賽、故宮國寶特展、泳渡澎湖灣，以及近期剛結束的花火節等活動，每一個角落都能見到警察人員堅守崗位的身影。

    他說，正因為有大家的努力，鄉親與遊客才能夠在安心、安全的環境下生活、旅遊。他強調，花火節雖已圓滿落幕，但接下來還有「追風音樂燈光節」等一系列活動將接續登場，警察同仁的任務依然繁重。

    陳光復感謝所有一線值勤的警察同仁，從打擊犯罪、交通安全、治安維護，到防詐宣導等皆不遺餘力，長期以來守護鄉親安全、促進地方安定，展現高度的專業與奉獻精神，同時也祝福即將榮調宜蘭警分局長的馬公警分局長呂文廷一帆風順、步步高升。

    陳光復也提醒所有值勤同仁，在堅守崗位的同時，也要照顧自身健康與安全，唯有身心健康，才能持續提供鄉親最堅實的守護。他期勉警政團隊繼續發揮團隊精神，共同打造一個更安全、更幸福的澎湖。

    澎湖縣長陳光復祝福即將榮升的馬公警分局長呂文廷一帆風順。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復祝福即將榮升的馬公警分局長呂文廷一帆風順。（澎湖縣政府提供）

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