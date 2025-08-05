破壞台灣不可接受！ 法國前議長讚台：對抗威權關鍵夥伴

法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）5日在台北發表演說，肯定台灣的民主成就與抗壓韌性，認為台灣是民主陣營抵抗威權主義的關鍵夥伴。（圖取自外交部官方頻道）

2025/08/05 17:14

〔記者方瑋立／台北報導〕面對中國對台加劇威脅、全球地緣政治風險升高，法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）今（5）日在台北演說時強調，台灣不僅是抵抗威權的關鍵夥伴，更是印太與全球高科技供應鏈的關鍵節點。若台灣遭破壞，將對全球經濟與區域安全造成嚴重衝擊，歐盟各國必須將此視為「不可接受」，並應聯合美英及印太民主國家共同表明立場。

戴扈傑今天應邀出席凱達格蘭論壇發表專題演說，他指出，印太地區現今面臨多重挑戰，包括威權勢力擴張、區域衝突再起、氣候危機與自由貿易秩序受阻，這些風險正危及全球穩定。而台灣正處於這些挑戰的核心，除了民主制度與自由價值，更以半導體產業與第一島鏈戰略位置，成為全球關注焦點。

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戴扈傑強調，歐洲過去對印太的關注長期不足，然而在俄羅斯侵略烏克蘭、中國強勢擴張等情勢加劇下，法國與歐盟已無法置身事外，「維持台灣的現狀，從地緣政治與經濟安全的角度來看，都是全球戰略利益的重要一環」。

戴扈傑回顧自身經驗指出，即使擔任部長或議長期間與台灣交流，都會受到中國政府強烈施壓，足見中國持續透過軍事、經濟與外交孤立手段對台施壓。他批評，這些威脅不僅傷害台灣，更是對台海和平與國際秩序的重大挑戰，國際社會必須予以反制。

戴扈傑也肯定台灣的民主成就與抗壓韌性，直言台灣是對抗威權主義戰役不可或缺的夥伴，他引述2019年民調指出，超過六成民眾認同自己是「台灣人」，而中國所提的「一國兩制」在台灣早已普遍被否定。他呼籲法國與歐盟應深化與台灣的合作，特別是在軍事裝備、防衛科技、反假訊息、資安與氣候因應上，建立更堅實的民主夥伴關係。

他最後強調，在印太捍衛民主自由並不只是道德義務，更是區域穩定的前提。法國與歐盟若要在印太發揮實質影響力，必須正視來自中國的威脅，並增強與日本、韓國、澳洲的軍事等方面合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以堅定行動確保和平與自由得以長存。

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