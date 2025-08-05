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    大罷免究責游盈隆拋「納粹侵蘇」 謝志偉怒轟：走火入魔的駭人聽聞！

    台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照）

    台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照）

    2025/08/05 18:22

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票以挺罷方完敗收場，台灣民意基金會董事長游盈隆今天（5日）以「納粹侵俄」比喻罷團發起下架國民黨立委，讓即將出任駐歐盟代表的謝志偉忍不住跳出來砲轟。

    游盈隆今天在臉書發文，提到先前一場罷團記者會上，有記者提問「罷免若沒成功，誰負責？」讓罷團成員相當不滿，當場痛批這種問題是不尊重冒著風吹雨打，也要出來連署的公民。游盈隆稱，罷團的「免責意識」讓他想到納粹領袖希特勒1941年遠征俄羅斯（蘇聯），稱為「巴巴羅薩行動」（Operation Barbarossa），當時納粹和罷團犯了同樣的錯誤，去打一個直覺上不可能贏的戰爭，成為納粹德國走向失敗的轉折點，而且納粹和罷團一樣，都不覺得自己需要負什麼責任。

    對此，謝志偉今下午跳出來怒斥，「為了醜化大罷免，不惜搬出『納粹侵俄』？『納粹侵俄』從今天的角度來看，是歐洲黑死病等級的惡名昭彰大事，游盈隆竟亳不避諱地將之拿來暗喻、甚至明喻此次台灣公民實踐憲法賦予的權利，令人讀了為之瞠目結舌！他表面上是在問發起及參與此次大罷免的人有無『免責意識』？實則是在問這些人能否免責？換個說法，就在暗示『該當何罪？如何清算？』」

    「我相信，他寫此文，與節約能源無關，稍微有點良知的正常人看到他這個論點，就算是炎炎夏日，也會立刻關掉冷氣的，反正背脊在發涼。游盈隆！游盈隆！且不說，大罷免下半場還是現在進行式；為了醜化這場大罷免，你連『納粹侵俄』都能搬出來？這簡直是走火入魔的駭人聽聞！你的影響力有多少，是一回事，但是你的『功能』絕對非常大，再凶殘的劊子手少了一把銳利的大刀也幹不了活的。這是血滴子，你有意識到嗎？」

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