嘉義縣去年財政改善 2案效能過低審計室報告監察院

嘉義縣審計室報告去年嘉義縣總決算。（記者林宜樟翻攝）

2025/08/05 16:44

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會臨時會今天由嘉義縣審計室主任陳幸惠報告113年度總決算及附屬單位決算及綜計表審核情形，去年收支賸餘18億5497萬餘元，長債89億5000萬元較前年減少14億元，且無短債，財政狀況明顯改善，但布袋轉運站新建工程及六腳大排水質改善工程仍有延宕、終止契約等問題，依規定通知上級機關，並報告監察院。

去年嘉義縣總決算審核，歲入決算審定為386億4335萬餘元，歲出決算審定為353億8838萬餘元，歲入歲出賸餘為32億5497萬餘元，連同債務舉借40億2000萬元及償還54億2000萬元，收支賸餘18億5497萬餘元；審計報告指出，縣府依循財政紀律法規範，嚴格控制預算歲入歲出差短及公共債務餘額，並研擬開源節流措施，財政狀況明顯改善。

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縣府施政有未盡職責或效能過低情事部分，布袋轉運站新建工程總經費3955萬餘元，縣府於可行性階段未依計畫需求核實評估，即函報中央申請補助經費，導致計畫獲核定後，為提升旅客量而變更場址及計畫規模，政策反覆，未能有效控管設計審查時程，歷時近4年才完成設計作業，還有工程決標後無法立即開工，取得建照後，又未管控建築師申請五大管線審查及施工廠商申報營建剩餘土石方處理計畫等作業進度，肇致工程逾決標日1年始開工，延遲轉運站啟用期程，改善公共運輸系統計畫目標一再延宕。

嘉義縣環保局辦理嘉義縣六腳大排水質改善工程，總經費7925萬餘元，但辦理規劃設計作業期間，明知當地民眾反對於新港公園興建水淨場，卻未督促規劃設計單位妥依審查意見及公所建議意見研處，以降低民眾疑慮；計畫內容變更過程未依規定辦理，並積極回應民眾意見，致因設置場址遭地方反對施作而終止契約，歷時3年9個月仍未能如期推動計畫，設計成果皆無法使用，衍生不經濟支出1109萬餘元及履約爭議，水質污染情形無法改善，未達改善污染及臭味的預期目標。

縣府建設處回應，布袋轉運站工程於去年9月30日完工，今年1月24日開放公車進站載客，布袋轉運站標租案將於8月上旬辦理公告上網招標；嘉義縣環保局回應，多次拜會地方協商討論六腳大排水質改善工程，但未取得共識，未獲地方認同並非環保局意願，依據審計室結論，已於今年5月26日召開考績會，審酌予以時任承辦、主管予以申誡1次以上之處分。

嘉義縣財政狀況已有改善。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣審計室主任陳幸惠。（記者林宜樟翻攝）

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