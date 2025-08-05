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    午後大雨青島一館淹水 他狠酸：還以為立院在台南呢！

    5日午後對流旺盛，瞬間強降雨導致排水不及，水淹入立法院青島一館走廊。（記者王藝菘攝）

    5日午後對流旺盛，瞬間強降雨導致排水不及，水淹入立法院青島一館走廊。（記者王藝菘攝）

    2025/08/05 17:23

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（5日）午後對流雲系發展旺盛，雙北出現瞬間強降雨，由於排水不及，下午發生水淹入立法院青島一館走廊的狀況。該消息曝光後，粉專「Mr.柯學先生」忍不住狠酸：「我以為立法院是在台南呢？原來是治水1800億的台北啊！」

    受到旺盛午後對流影響，雙北有局部大雨或豪雨發生，瞬間強降雨導致多地排水系統不堪負荷，立法院青島一館一樓走廊也遭水淹。有讀者向本報指出，國民黨立委陳永康的辦公室，被宣洩不及的積水倒灌，笑稱「海軍上將被水淹」，但記者實地查看，因為及時以沙包阻擋，水並未淹進辦公室內。

    「Mr.柯學先生」稍早分享立法院淹水的消息，提到先前南台灣，尤其是台南，遭受丹娜絲颱風迎面侵襲，和西南氣流挾帶暴雨受災嚴重，藍白調侃民進黨政府在南部治水砸前瞻預算上億元也沒用，如今台北才一個下午的強降雨就讓立院淹水，狠酸「哎呀！我以為立法院是在台南呢？原來是治水1800億的台北啊！黃偉哲人呢？」

    網友也紛紛嘲諷，「其邁不用出來道歉嗎？」、「賴清德人勒？」、「中央不用負責嗎！」、「他們只會碎嘴別人而已，什麼事也幹不了」、「如果上週的水下在北部，我想會更慘才是」、「花1800億？治了什麼水」、「才午後強降雨就這樣，台北市治水預算花到哪裡去？」、「藍白媒體又懂得看時雨量了」、「說個笑話，台北是海綿城市」。

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