柯文哲提告鍾小平明開庭恰逢66歲大壽 小草號召為阿北慶生

柯文哲今年初提告鍾小平造謠。（資料照）

2025/08/05 16:50

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前正因涉京華城弊案、政治獻金假帳案遭起訴羈押的前民眾黨主席柯文哲，明天（6日）是他的66歲大壽，正巧這天也是柯文哲今年初提告國民黨台北市議員鍾小平造謠他收賄、騷擾女記者的開庭日，據悉柯文哲將以原告身分出庭。而今天（5日）有小草在網上發起串聯，號召支持者明天到土城看守所和台北地院為柯文哲慶生、唱生日快樂歌。

綜合媒體報導，鍾小平去年在政論節目上指稱柯文哲收取威京集團賄款3、4億元，還有1500顆比特幣，還爆料他曾發送鹹濕簡訊給女記者，引發網路熱議。柯文哲今年1月24日透過律師遞狀，痛批鍾小平指控毫無根據、含血噴人，要求法官還他清譽。

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明天是柯文哲66歲生日，鍾小平案也將在同一天開庭，柯文哲將親自出庭。對此，民眾黨表示不排除會有黨公職到場聲援，發言人吳怡萱批評，鍾小平公然造謠至今都沒道歉，柯文哲前主席絕不會忍氣吞聲，縱容缺乏事實基礎的抹黑。

雖然該案為非公開庭，沒有開放旁聽，但還是有支持者在Threads上發起活動，表示押運柯文哲的車預計上午8點30分從土城出發，上午9點抵達北院，中午12點至下午2點之間回去，「明天也是阿北66歲大壽，想幫阿北加油，說聲生日快樂的朋友們，請過來和我們一起，給阿北溫暖，給他力量。晚上也有散步到北所陪阿北過生日的活動，有空的朋友歡迎過來走走喔！」

明天是柯文哲66歲大壽，也是提告鍾小平的開庭日，小草發起活動到土城看守所和台北地院為柯文哲慶生。（圖翻攝自Threads）

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