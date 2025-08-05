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    比亞迪飯局有中國商務人士？政府要查了

    圖為中國電動車品牌比亞迪在斯里蘭卡可倫坡的展售中心。（法新社）

    圖為中國電動車品牌比亞迪在斯里蘭卡可倫坡的展售中心。（法新社）

    2025/08/05 16:07

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國電動車龍頭比亞迪（BYD）透過代理商太古汽車夜宴立法院高層，外界關注是否有中國商務人士參加飯局。據透露，政府單位已在了解是否有中國人士來台與會；法界人士今指出，中國籍人士來台，如果從事與許可目的不符之行為，恐面臨最重5年內不得入境處分。

    移民署統計資料顯示，今年1月至6月，中國人士以「商務交流」事由來台有3萬6616人，其中，男性2萬7121人、女性9495人；相較2023年2萬9339人、2024年6萬1185人，今年「商務交流」來台人數可望超越去年。

    據了解，中國人要來台必須先取得台灣簽證許可，申請可分為「商務交流」、「社會交流」、「專業交流」、「醫療服務交流」、「觀光」五大事由。其中，「商務交流」分為「演講」、「商務研習、受訓」、「履約活動」、「跨國企業內部調動服務」、「短期商務活動交流」、「隨行及專案許可」6類。

    過往案例顯示，因尚未開放中國觀光客來台，近年常有不肖旅行社、仲介業者，協助中國人以「商務簽」方式來台旅遊、追星；日前也有中國抖音網紅「文雷在路上」假借「商務履約」名義來台，以環島旅行方式到漢光演習敏感區域情蒐。今天更有媒體揭露，中國電動車龍頭比亞迪透過代理商，夜宴立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，試圖為進軍台灣鋪路。

    對此，法界人士提及，若中國籍人士申請「商務簽」名義來台，卻從事與許可目的不符之行為，恐面臨最重5年內不得入境處分。

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