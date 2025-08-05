非法定社福逐年增且未排富遭審計室檢討 苗縣議員建議中央訂統一標準

民進黨苗栗縣議員陳品安，對於苗栗縣審計室審核報告要求苗栗縣非社福支出應排富，質疑不合理。（記者張勳騰攝）

2025/08/05 16:23

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣去年度總決算審核報告出爐，苗栗縣因新增5項非法定社福支出，一般性補助款遭扣除8073萬元，惟苗栗縣審計室報告指出，部份分非法定社會福利項目，未考量排除經濟優勢族群，恐不符社會公平正義；民進黨苗栗縣議員陳品安、陳光軒發出不平之鳴，質疑中央育兒等福利政策，都未排富，卻指苗栗縣排富，而且錢都花在縣民身上，建議中央應訂定統一標準。

苗栗縣審計室今（5）日在苗縣議會臨時會，針對去年苗栗縣總決算提出審核報告，其中非法定社會福利項目自2022年的13項增加至去年度的18項，支出金額從5474萬餘元增加至去年的3.69億元，又去年較前年度增加項數及支出金額，增幅達38.46％及477.85％。另部分非法定社會福利項目未考量給付對象及額度之差異化，恐不符社會公平正義原則，應考量增設排除經濟優勢族群條款之可行性。

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對此，陳品安質疑苗栗縣有正常還債，還得差不多時，應該有能力經濟自主，這些非法定社福項目，並不會超過苗縣府目前財政可以負擔的；目前少子化是國安危機，為何要排富？中央很多福利政策，如長照、托育及生育津貼等福利政策都沒有排富，審計室卻檢討苗栗縣非社福項目應排富，要列排富也要看政策項目。

縣議員陳光軒則指出，不管是生育津貼、3節禮金、凍卵補助、老人假牙等，都是非法定社福支出，可是為什麼各縣市都要去編列？這代表台灣已慢慢邁向福利國家，建議中央針對非法定社福支出，訂定統一的標準，才不會造成落差。

苗栗縣審計室主任楊麗芬回應，苗栗縣近3年度的社福制度，不管是法定還是非法定，金額從19億、20億到24億，是逐年增加，其中非法定社福部分，中央主計總處每年會針對一般性的補助款去做考核，此屬全省性的考核；全台每個縣市都有編列非法定社福支出的問題，至於議員建議中央統一訂定變成合法的法定社福支出，將向中央反映。

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