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    中國比亞迪叩關 林志潔：人民隱私及國安門戶恐大開

    中國比亞迪疑私下宴請立法院高層幕僚，陽明交大法律學者林志潔表示除有洗產地疑慮，也擔憂人民隱私及國家安全門戶恐大開。（資料照）

    中國比亞迪疑私下宴請立法院高層幕僚，陽明交大法律學者林志潔表示除有洗產地疑慮，也擔憂人民隱私及國家安全門戶恐大開。（資料照）

    2025/08/05 16:05

    〔記者洪美秀／新竹報導〕中國比亞迪傳726大罷免投票後宴請立法院高層今天引發各界關注與議論，陽明交大法律學者林志潔提到，依據台灣法律，中國車不能全車進口到台灣，是因兩岸人民關係條例第6條規定，台灣與中國間貿易，應以間接方式為之；中國車除可能透過第三國名義洗產地進台灣外，台灣人民隱私與國家安全門戶也恐大開，值得政府單位注意及嚴格把關。

    林志潔說，依據兩岸人民關係條例第7條則規定，中國物品，除主管機關公告准許輸入者，不得輸入。經濟部依此授權，公告禁止中國產製之整車進口。且交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」規定，所有進口整車必須取得交通部核發的車型合格證明書，而比亞迪目前依照台灣法規，無法取得車型合格證明。但若比亞迪計劃從泰國出口整車並以「泰國製造」名義進入台灣市場，外界也質疑政府政策是否能有效做出反制，並對洗產地提出相關規定？

    她認為，除洗產地，另一個嚴重的問題是資安和國安。比亞迪車輛可受遠端網路監控已是事實，現在的汽車，其實已是輛會移動的電腦，如果大舉開放，等於讓人民隱私和國家安全門戶大開。經濟部雖強調會進行進出口量監控、加重處罰，違規者最高可處300萬元罰鍰，同時限制其進出口，面對中方運用各種能力遊說修法和改變政策，呼籲政府要更積極，若只靠罰則，將難收嚇阻之效。

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