退休校長江國樑：應重視核三重啟公投程序與效應

恆春退休校長江國樑強調，恆春人並非都支持核三延役。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/05 15:42

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島資深反核人士、退休校長江國樑今天與地球公民基金會董事長李根政，在恆春舉辦「國境之南、你可以不核作」座談。李根政指出，核三廠存在多重風險，沒有政府敢保證安全無虞重啟，公投是政治假議題。江國樑更強調，恆春人並非都支持延役，應重視核三重啟公投的程序與效應。

「這是公投重啟，不是延役！」李根政強調，全世界沒有重啟舊核電廠的案例，且重啟還有進行環評、安全評估等作業，「上帝也不敢保證沒有安全疑慮」，因此這個耗資十一億的公投根本是假議題，但恆春及屏東人仍須表態不同意，否則未來無論哪一政黨執政，「屏東、恆春人都同意設置核電」公民態度將影響地方命運，失去談判籌碼。

請繼續往下閱讀...

江國樑及李根政進一步指出，學者研究顯示，核三廠附近確實存在多條斷層，且部分位於恆春地震帶內的活動斷層，活動趨勢值得高度關注。核三廠所在地為恆春半島地質發育不完全的區域，斷層與破碎帶綿密且複雜，持續活動的特性尤為顯著。放眼全球，幾乎無核能電廠會選址於類似恆春新世岩盤這樣的曾經發生斷層與地動變形的區域，這更突顯核三廠選址的潛在風險。

他們強調，核三廠的危險不僅限於技術層面，更涉及環境與人命安全。江國樑表示，核廢料處理至今無解，回饋金政策也未能真正惠及當地居民，反倒成為政府推展核電的工具。他呼籲民眾正視這些問題，參與公投表達反核立場。屏南反核人士丁勇智日前也在黃國昌延役說明會表達對核電政策的不滿。他指出，在野黨近年推動核能復辟，無視民眾反對聲浪，「核電廠的風險無人能保證，核廢料問題更是一場未解的危機，舊核能時代已畫下句點」。

地球公民基金會董事長李根政，在恆春舉辦「國境之南、你可以不核作」座談。（記者蔡宗憲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法