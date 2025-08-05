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    賴清德接見強生 繼柴契爾、特拉斯後第3位前英相來訪

    賴清德總統今接見英國前首相強生（Boris Johnson）訪團。（總統府提供）

    賴清德總統今接見英國前首相強生（Boris Johnson）訪團。（總統府提供）

    2025/08/05 14:59

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見英國前首相強生（Boris Johnson）訪團，感謝強生前首相和英國政府對台灣的重視與支持，並多次在國際場域強調台海和平穩定的重要性。並表示，台灣和英國共享自由、民主與人權的普世價值，期盼未來能與英國加強合作創造雙贏，對國際社會做出貢獻。

    賴清德首先代表台灣人民歡迎英國強生前首相首次訪台，並擔任凱達格蘭論壇的專題演講人，同時提到，強生前首相是繼柴契爾（Margaret Thatcher）夫人及特拉斯（Liz Truss）女士後，第3位訪問台灣的英國前首相，相信此次到訪能促進台英未來更進一步的交流。

    賴清德感謝強生前首相和英國政府在2021年英國擔任「七大工業國集團」（G7）輪值主席國時，在G7領袖峰會聯合公報上首度提及台海和平與穩定的重要性。自此以後，英國在眾多雙邊與多邊場域均一致重申維護台海現狀的堅定立場，持續凝聚國際社會對台灣的支持。

    賴清德提到，今年6月英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」通過台灣海峽，以具體行動捍衛台海的航行自由。隨後，英國政府發布了《國家安全戰略》，指出台海在全球貿易與供應鏈具核心地位，英國不支持任何單方面改變現狀的企圖，並將在共享民主價值的基礎上，持續深化與台灣在各領域的合作關係。英國政府從強生前首相開始的這些行動，對印太安全提供具體化的貢獻。

    賴清德指出，近年來台英經貿關係持續創下新的里程碑。2023年台英簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），是台灣與歐洲國家第一個制度化的經貿架構。今年6月雙方進一步針對「投資」、「數位貿易」以及「能源與淨零排放」等領域再簽署3項支柱協議，展現雙方強化經貿合作的決心。

    賴清德表示，台灣和英國共享自由、民主與人權的普世價值，台灣衷心希望未來能與英國加強合作，創造台英雙贏，也對國際社會做出貢獻。

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